Ayo Edebiri, de 'The bear', se disculpa públicamente con Jennifer Lopez

Recientemente volvían a salir a la luz unas antiguas declaraciones que realizó en un pódcast la actriz Ayo Edebiri en las que criticaba sin tapujos la carrera de Jennifer Lopez en la música. Pero nunca es mal momento para arrepentirse y pedir disculpas y eso mismo ha hecho la protagonista de la serie The Bear este pasado sábado.

Edebiri era la anfitriona en el último programa del Saturday Night Live y, en uno de los sketches en los que participaba, en el que interpretaba a una concursante de un falso concurso de televisión, dio una lección que los fans del programa han entendido como una respuesta inmediata a su polémica de pocos días antes sobre JLo.

El falso concurso se titulaba Why'd You Say It? —en español, ¿Por qué lo dijiste?— y básicamente enfrentaba a los concursantes con comentarios irreales que habían dejado en publicaciones de Instagram. Y el hecho de que a raíz de esa pregunta aun así Edebiri, de 28 años, mencionase la posibilidad de haberlo hecho también en un pódcast es lo que ha dejado claro que sus palabras eran de disculpa.

"Lo pillamos: no está bien dejar o publicar comentarios hirientes solo para tener algo de influencia. O hablar mal [de alguien] en un pódcast y no considerar el impacto porque tienes 24 años y eres estúpida, pero creo que hablo en nombre de todos cuando digo que de ahora en adelante vamos a reflexionar mucho más sobre lo que publicamos en las redes", dijo la actriz de El club de las luchadoras.

Se refería a una polémica que resurgió justo antes del fin de semana, cuando las redes rescataron la intervención de Edebiri en el pódcast Scam Goddess en el año 2020. Entonces no dudó en calificar la carrera musical de JLo como "una larga estafa", afirmando incluso que quizá no era ni siquiera la voz principal de todas sus canciones.

La conversación era con respecto a la elección de la artista neoyorquina junto con Shakira para realizar el espectáculo del intermedio de la Super Bowl de aquel año. Por aquel entonces, Ayo era conocida sobre todo por sus espectáculos de stand-up comedy, aunque poco a poco ha ido haciéndose un nombre en la industria, despuntando sobre todo en la serie que protagoniza junto a Jeremy Allen White y por la ya ha ganado un Globo de Oro y un premio Emmy.