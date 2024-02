Tu horóscopo diario: lunes 5 de febrero de 2024

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 5 de febrero de 2024. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

La nueva semana se abrirá con un día que no será demasiado agradable para ti. Tanto en el trabajo como en la vida íntima van a sucederte cosas que te causarán algún dolor o tristeza, aunque al final se solucionará, o al menos se suavizará. Quizás sufras una decepción de alguien en quien confiabas y hasta ahora apoyabas.

Tauro

La semana se iniciará con un día poco agradable, o quizás tú no te encuentres demasiado bien, física o emocionalmente. Vas a tener que afrontar asuntos o situaciones inesperadas en el trabajo que no te serán agradables, aunque al final las afrontes con éxito. Algún viaje inesperado o una nueva tarea que no te agradará.

Géminis

Vas a afrontar esta nueva semana con un ánimo más audaz o más bélico que de costumbre, dispuesto a afrontar y a superar problemas que hasta ahora habías ido aplazando o incluso eludiendo. Es un día de gran lucha, actividad y toma de decisiones, que va a dar paso a una semana de características bastante similares.

Cáncer

Hoy se inicia una semana que va a ser un poco incómoda para ti. Mala no será en absoluto, porque los astros te protegen cada vez más, pero las circunstancias pueden obligarte a dar cambios que en el fondo necesitas, aunque no sean de tu agrado. Va a ser un día bueno, aunque lleno de cambios y novedades no deseados.

Leo

Este será uno de los signos más favorecidos por los astros en el día de hoy, y probablemente a lo largo de toda la semana. El Sol y Júpiter gobiernan tu destino y, al mismo tiempo, te protegen frente a las grandes adversidades. Pero no olvides que esta va a ser una semana con importantes cambios, sorpresas y novedades.

Virgo

La nueva semana va a comenzar con un día laboral más complicado y problemático de lo que esperabas, aunque nada será de gravedad. También esto se verá algo agravado porque tu estado anímico tampoco va a ser demasiado bueno. Pero todo esto no significa que el día vaya a ser malo, aunque debes tomártelo con calma.

Libra

No hay nada que te guste más que la paz y que todo fluya en armonía. Sin embargo, hoy tendrás que enfrentarte con un día muy distinto, rico en tensiones, desencuentros y situaciones poco agradables. Esto te causará problemas exteriormente y un malestar interior. Si estalla un conflicto a tu alrededor no debes meterte.

Escorpio

La semana comenzará con un día un poco tenso o difícil, sin embargo, eso es bueno para ti porque esos son los ambientes en los que tú sueles desenvolverte mejor. Si surgen problemas los podrás superar con éxito e incluso podrás sacar ventaja de las turbulencias o crispaciones que afecten a tus compañeros en el trabajo.

Sagitario

Hoy debes tener mucha prudencia en el caso de que tomes importantes iniciativas en relación con las finanzas, tu patrimonio, inversiones, negocios y otros asuntos que estén relacionados con el dinero. Piénsate bien las cosas antes de tomar decisiones, y más aún si en ellas intervinieran también socios, amigos o familiares.

Capricornio

Si quieres que hoy te vayan bien las cosas te conviene, más que nunca, ir a lo tuyo, centrarte en tus asuntos y tratar de ignorar las tensiones o problemas que se estén produciendo a tu alrededor. Esta será una semana algo más crispada o difícil y rica en sorpresas, pero para ti puede ser muy buena si nada consigue distraerte.

Acuario

La presencia del Sol en tu signo hará que los cambios, sorpresas o novedades que van a ir llegando en estos días te afecten a ti en mayor medida. Sin embargo, por otro lado, este sería el momento ideal para dar algún gran giro en tu vida, o empezar una nueva etapa, o un nuevo trabajo, o irte a vivir a algún lugar muy lejano.

Piscis

Tanto hoy, como también esta semana que empezamos, debes tener cuidado con las traiciones, desengaños y jarros de agua fría, tanto en el trabajo y los asuntos mundanos como también en la vida íntima. El destino te ayudará a que veas la realidad, frente a tus bellas fantasías e ideales. Reflexiona las cosas antes de hacerlas.