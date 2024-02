Sánchez recuerda a Rueda cómo acabó el 23-J después de que Feijóo rehuyese más debates

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, recordó este sábado desde Ourense al candidato del Partido Popular para seguir al frente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, lo que le pasó al líder de su formación, Alberto Núñez Feijóo, cuando rehusó participar en más debates electorales ante las elecciones del 23-J: "Todo acabó con un presidente socialista y con un Gobierno progresista".

En su primera incursión en la campaña electoral ante la cita del 18-F, Sánchez sostuvo que hay que "trabajar" para ser presidente y "dar la cara" ante los problemas, lo que le llevó a criticar también que si antes se manifestaban los afectados por los recortes de los años de Gobierno del PP, ahora salen a las calles los que hacían esos recortes, en referencia a las movilizaciones del PP contra las acciones del Ejecutivo especialmente contra la amnistía.

Precisamente, Sánchez no mencionó la amnistía, pero sí que su "convicción de normalizar la situación en Cataluña es total porque eso es bueno para Cataluña y para España". "El tiempo no arregla las cosas, lo que las arregla es la buena política, la del reencuentro y no la confrontación territoria", indicó.

Ahondando en la idea de que "la normalización de Cataluña no vendrá de la noche a la mañana", Sánchez aseguró que Cataluña está hoy mejor que en 2017 pese a que "heredamos una crisis territorial, la más grave de los últimos 45 años de la historia de nuestra democracia". "No la provocamos nosotros, no gobernábamos nosotros", sino que "fue provocada por la impericia y la irresponsabilidad de quien gobernaba en Madrid entonces", en alusión al Ejecutivo que presidía en aquel momento Mariano Rajoy.

Así las cosas, indicó que para esta legislatura hará falta "mucha paciencia" porque "hay cosas incomprensibles" y reivindicó que "frente al desenfreno de la oposición", estará la "templanza" del Gobierno, de "convicción en el fondo y templanza en las formas".

El presidente recordó medidas del Gobierno como la revalorización de las pensiones o el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que se aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros. También acciones pasadas para el campo como la ley de cadena alimentaria o las disputas del ministro Luis Planas en Bruselas por una "buena PAC y un buen acuerdo pesquero". "Todo eso lo hemos hecho", remarcó.

No obstante, avanzó que aun van "a hacer grandes cosas en los 1.260 días que nos quedan legislatura". "A nosotros se nos van a hacer muy cortos porque tenemos tantas cosas que hacer, hay tantas cosas que cambiar y avanzar... Y a otros, pues a Feijóo y a Abascal se les va a hacer extraordinariamente largos", afirmó Sánchez después de reconocer que la única contribución del líder del PP ha sido "abrir las puertas" de los gobiernos autonómicos y locales a la "extrema derecha".

"Y se equivocó, por eso perdió y perderán" estas elecciones en Galicia mientras los socialistas "vamos a continuar avanzando para que la derecha y la ultraderecha", o esa "ultraderecha que parasita los discursos de la derecha" no alcance el Ejecutivo.

Los socialistas tienen claro que el principal objetivo de esta campaña es la movilización y apelan así a la participación que hubo en las pasadas elecciones generales. El propio Sánchez hizo referencia al 23-J y a lo que ocurre "si todas y todos votamos".

Galicia

Precisamente, para ese objetivo, un nicho al que los socialistas dirigen muchos mensajes es el de las mujeres. Así ahondó en que la primera medida de este Ejecutivo fue la ley de paridad para garantizar la representación de las mujeres como mitad de la población que es. Por ello, el líder del PSOE apeló al voto femenino, alertando de que "papeletas para el cambio hay muchas", pero "para gobernar ese cambio solamente ayuda" la del PSOE.

"Hay que movilizar. Ir todos a votar para que toda Galicia gane", expresó Sánchez, ahondando en el mensaje de la participación y en el recuerdo de lo logrado en las elecciones del 23-J. "Hay muchas opciones para el cambio, pero lo importante es gobernar el cambio y eso es sinónimo de Partido Socialista", apuntó.