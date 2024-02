Consultorio de Vivienda: "Tengo cuatro hijos menores, los vecinos fuman porros y llega un olor insoportable, ¿puedo hacer algo?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, trasteros, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es.

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid

Tuberías gigantes en el trastero

PREGUNTA Me he comprado un piso de obra nueva por planos que llevaba asignado cochera y un trastero específico. En los planos aparece un trastero diáfano, sin pilares ni nada. Nuestra sorpresa, en la visita previa a la firma de escrituras, fue comprobar que dos tuberías gigantes atravesaban el trastero en forma de L, inutilizándolo totalmente.

He reclamado a la promotora durante un mes, pero a todo se niegan; al menos reclamamos que nos las peguen a la pared y las aíslen, pero no contestan. Hemos solicitado por correo electrónico una cláusula el día de la firma de escrituras en la que conste que no estamos de acuerdo con las condiciones en las que nos entregan el trastero, pero tampoco contestan nada. ¿Qué podemos hacer? Rocío

RESPUESTA DE LA EXPERTA Aparte de los planos, sería necesario consultar las condiciones u oferta de la promoción. No obstante, si como comenta, dada la configuración del trastero y la servidumbre creada para el paso de las tuberías, lo hace inservible supone una modificación sustancial de las condiciones del contrato que afecta no solamente al hecho de que no puede hacer uso de un anejo inseparable de la vivienda, como es el caso, sino que ha sido tenido en cuenta a la hora de valorar el precio de compraventa de la vivienda.

Dada la situación, o solicitan la permuta por otro trastero o solicitan la resolución del contrato por incumplimiento por parte de la promotora de las condiciones contractuales.

Una planta sin ascensor

PREGUNTA En mi comunidad hay una planta que no tiene parada de ascensor, son oficinas y no vivienda, y llevan más de 15 años cerradas. El propietario quiere vender ahora y dice que por la ley de propiedad estamos obligados a pagar entre todos los vecinos una parada de ascensor, cosa que me parece absurda pues no cumple los requisitos de discapacidad ni bien común.

En la última reunión de la comunidad el propietario dijo que él no habia pedido nada, que era cosa de la administradora y como me negué a pagar no me dejan votar. Me siento atrapada y decepcionada. Aleida.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si la comunidad ha adoptado válidamente un acuerdo en virtud del cual han decidido dotar a esta planta del servicio del ascensor, ya sea por la vía obligatoria regulada por el art. 10.1.b por supresión de barreras arquitectónicas o por la vía voluntaria del art. 17.2 de la LPH, en ambos casos, adoptado el acuerdo, es vinculante para todos los propietarios, incluidos los disidentes, como es su caso.

Esta vinculación se traduce en la obligación de todos los propietarios del edificio de contribuir al pago de los gastos conforme a su coeficiente de propiedad o, en su defecto, sistema de reparto de los gastos establecido en la comunidad (art. 9.1.e LPH).

Mientras no haga frente al pago de las cuotas que se le giren al cobro y pague las que adeude, está privada de su derecho a votar tal y como señala el art. 15.2 de la LPH.

Me moja al regar

PREGUNTA Quería que me resolvieran varias dudas: El límite de 12 mensualidades de cuotas ordinarias comunes cuando haya una instalación de ascensor ¿tiene alguna cuestión a considerar? ¿O yo me puedo negar en ese caso a pagar lo que exceda si se sube la cuota ordinaria para sufragar el gasto de la instalación del ascensor?

Por otro lado, mi piso tuvo una avería de agua y en la reparación observamos que había un tubo que parecía ir a un local que no es de nuestra propiedad y desde ese momento dejamos el tubo inutilizado. El gasto de consumo lo hemos sufragado hasta que nos dimos cuenta. ¿Ese tubo es de nuestra propiedad?

El propietario del local no nos ha abonado ningún consumo a pesar de haberle preguntado que a quién pagaba el consumo y ahora pide que le demos permiso para instalar el contador en cuarto de contadores de la comunidad. ¿Podemos negarnos? ¿Y negarnos a que se use el tubo anterior?

Finalmente, la vecina de arriba cada vez que riega las plantas moja mi balcón y la ropa que pueda tener tendida, hemos hablado con ella y sigue haciendolo. A. B.

RESPUESTA DE LA EXPERTA El artículo 10.1.b de la Ley de Propiedad Horizontal señala lo siguiente: “Tendrán carácter obligatorio y no requerirán de acuerdo previo de la Junta de propietarios, impliquen o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, y vengan impuestas por las Administraciones Públicas o solicitadas a instancia de los propietarios, las siguientes actuaciones:

b) Las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal y, en todo caso, las requeridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta años, con el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes, así como la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación con el exterior, siempre que el importe repercutido anualmente de las mismas, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. No eliminará el carácter obligatorio de estas obras el hecho de que el resto de su coste, más allá de las citadas mensualidades, sea asumido por quienes las hayan requerido(…).

Por otro lado, el artículo 17.2 de la citada Ley establece que “sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10.1 b), la realización de obras o el establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de personas con discapacidad y, en todo caso, el establecimiento de los servicios de ascensor, incluso cuando impliquen la modificación del título constitutivo, o de los estatutos, requerirá el voto favorable de la mayoría de los propietarios, que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación.

Cuando se adopten válidamente acuerdos para la realización de obras de accesibilidad, la comunidad quedará obligada al pago de los gastos, aun cuando su importe repercutido anualmente exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes”.

En consecuencia y, a tenor de los citados artículos, si no supera el citado importe de las doce mensualidades por cada año de financiación, la comunidad está obligada a instalar el ascensor y a pagar la totalidad del importe de la obra así como al pago de su mantenimiento tanto ordinario como extraordinario. En el caso de que supere, el techo de gasto para la comunidad no deberá superar por cada año estas doce mensualidades y el importe que exceda cada año deberá abonarlo el propietario/s que lo haya/n solicitado.

Deberán contribuir a su pago la totalidad de los propietarios de la comunidad (al ser obras de obligado cumplimiento) por lo que todos ellos deberán contribuir a su pago, incluidos los propietarios de los locales comerciales y garaje conforme al coeficiente de participación(art. 9.1.e LPH).

Si supera dicho importe, será necesario un acuerdo por la mayoría de la totalidad de los propietarios y cuotas. Adoptado el acuerdo por el citado quórum, la comunidad pagará la totalidad de la obra sin límite de gasto anual.

Respecto a la tubería, debe consultar los planos del edificio por si de origen tiene constituida una servidumbre de paso en favor del local que tenga obligación de soportarla por ser necesaria para dotar al local del citado servicio.

Y sobre el riego de plantas, dependiendo de donde se encuentre su comunidad esta actividad puede encontrarse expresamente prohibida por las ordenanzas municipales.

Este es el caso de Madrid capital, donde se prohíbe terminantemente secar ropas en los balcones así como el riego de tiestos, macetas o plantas en los balcones siempre que produzcan daños o molestias al vecindario. Si este es su caso y la normativa municipal lo prohíbe, podrá denunciar los hechos ante el Ayuntamiento.

Llamar a la policía

PREGUNTA Vivo con mi marido y mis cuatro hijos menores. Los vecinos del cuarto fuman porros por la noche y donde se ponen a fumar da a la sala y a las habitaciones, una de ellas a la de un menor de edad.

Sé que están en su vivienda y yo en la mía. Es un olor insoportable, quería saber qué puedo hacer. Si puedo llamar a la policía o si tengo que denunciar o si me tengo que ir... Noelia

RESPUESTA DE LA EXPERTA El consumo de cannabis en el domicilio no está prohibido al tratarse de un consumo de carácter personal y privado y no realizarse en la calle o en un lugar público.

Ahora bien, el hecho de que no esté expresamente prohibido no implica que no le esté ocasionando molestias que le impidan vivir adecuadamente en su vivienda.

Ante ello, aparte de acudir de acudir a la vía del diálogo y manifestar a los residentes del cuarto la situación en la que se encuentra y, más aún, con cuatro menores que puede inhalar el humo de forma continuada, para que puedan adoptar medidas que evitar que el humos salga de su vivienda y traspase de esta forma a la suya, es informarse si otros propietarios/inquilinos del edificio se encuentran en este misma situación.

Si este fuese el caso, pueden tratarlo como un actividad molesta e iniciar los pasos para el ejercicio de una acción de cesación por actividades molestas regulada en el art. 7.2 de la LPH. No obstante lo anterior, he de advertir que no debemos obviar que se trata de un actividad que no se encuentra prohibida, que se realiza en un espacio privado y que debe probarse la entidad de estas molestias para que el juez dictamine la adopción de medidas.