Melody cuenta el motivo por el que siempre lleva peluca: "Al final te quedas como el gallo de Morón"

Ariana Grande o Naomi Campbell son solo algunas de las celebrities que han contado que, en algún momento, han sufrido alopecia debido a los daños producidos por el calor o el tinte que se dan en el pelo. Como consecuencia de ello, en muchas ocasiones han acudido a utilizar peluca para paliar esto. A esta lista se añade la cantante Melody, quien ha desvelado que casi siempre utiliza peluca.

La participante de La mejor generación acostumbra a utilizar este tipo de complementos y rara vez aparece sobre el escenario con un pelo natural. Esta realidad ha llevado a muchos de sus seguidores a preguntarse cuál es el motivo de ello y ella no ha dudado en responder.

Para la artista, su pelo es uno de sus mayores fuertes. Le encanta cambiar de color, corte y de peinado, eso sí, siempre con peluca. En este caso, la de Dos Hermanas no tiene ningún problema capilar y quiere que esto continúe siendo así. Por ello, ha decidido utilizar estas pelucas, algo que hace que no dañe constantemente su cabello.

"Me gusta cambiar de look y de color. Cuando te gusta cambiar tanto no es recomendable para tu pelo. Este año cumplo 24 años y yo no paro de hacer cosas y de trabajar", explicaba Melody a sus seguidores.

Asimismo, ha añadido que, como consecuencia de su trabajo, se tiene que cambiar el pelo muchas veces: "Me tengo que planchar el pelo, secar y arreglar 5 o 6 días a la semana. En cada proyecto lo tienes que retocar y retocar y al final te quedas como el gallo de Morón".