Leni Klum recuerda cómo encontró los juguetes para adultos en el armario de su madre, Heidi Klum

Heidi Klum nunca ha tenido ningún problema en hablar de temas sexuales en su vida privada. Pero eso es algo con lo que sus hijos han tenido que aprender a lidiar de una forma diferente a la esperada. Al menos, eso ha dado a conocer su primogénita, Leni Klum, quien se encontró un día con toda la colección de juguetes para adultos de su madre.

La joven de 19 años ha intervenido a través de una videollamada en la última entrevista que le han hecho a la supermodelo de 50 años en el pódcast Call Her Daddy, justo después de que Heidi admitiese que Leni, a quien tuvo con Flavio Briatore, si bien este nunca la reconoció y fue criada junto a su exmarido Seal, halló un día su "armario sexual" cuando era más pequeña.

"Me pareció que era la cosa más cool de la historia", ha explicado Leni, quien ha añadido que estaba "pasando el rato" con mis amistades. "Me apetecía mostrárselo y les dije: 'Mirad lo genial que es esto. Mi madre tiene un armario repleto [de juguetes sexuales]'. Y los metí a hurtadillas en su habitación, abrí el cajón y, claro, estábamos grabando videos", ha continuado la también modelo.

Aunque Leni ha admitido que "en realidad no tenía ni idea" de lo que iba a encontrar en ese momento, aquello no fue óbice para que su madre le echase una la bronca sobre el respeto que se le debe tener a la privacidad de otras personas. "Mi madre se enfadó muchísimo conmigo. Del rollo: 'No puedes rebuscar entre mis cosas'", ha rememorado.

Pero eso no significa que el sexo haya sido o sea un tema tabú en la casa de Heidi Klum. No solo es que ella se considere alguien muy sexual, nombrando a la "muy minuciosa" Magic Wand —su traducción es la de Varita Mágica y es un estimulador, masajeador y vibrador— como su juguete favorito, sino que se siente especialmente cómoda cuando va desnuda.

De hecho, su costumbre de broncearse en topless en el patio trasero ha puesto en algún que otro aprieto a Leni cuando iban a verla sus amistades adolescentes. "Recuerdo que cuando invitaba a mis amigas me sentía muy avergonzada y hasta asustada", ha añadido Leni entre risas. "Les parecía un poco raro, pero siempre fue algo bastante normal en nuestra familia".

Heidi se ha defendido explicando que "fue así" como la criaron. "Mis padres iban desnudos por la casa. Íbamos a las playas nudistas con una caravana que teníamos", ha continuado, matizando que ahora se tapa más en casa, dado que sus hijos, incluidos Henry, de 18 años, Johan, de 16, y la pequeña Lou, de 13, "no son tan abiertos" como ella. "Curiosamente, uno pensaría que sí lo serían porque yo he sido así toda mi vida. Pero quizá en el futuro", ha finalizado.