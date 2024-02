Brian Austin Green, de 'Sensación de vivir', recuerda el mensaje que escribió a Luke Perry después de su muerte

La muerte repentina de Luke Perry en 2019 fue un duro golpe tanto para sus seres queridos como para los millones de fans de Sensación de vivir. El intérprete, de 52 años, sufrió un derrame cerebral masivo que acabó con su vida y, desde entonces, no son pocos los que aún guardan en su memoria recuerdos de su trabajo y su personalidad.

Prueba de ello es Brian Austin Green, quien fuera su compañero de rodaje. Para él, la perdida de Perry no fue fácil de aceptar, tanto que llegó a mandarle un mensaje con la esperanza de que le respondiera. "Había una parte de mí que realmente no podía procesar que eso era real", ha asegurado en una entrevista para Getting Grilled With Curtis Stone.

"Le envié un mensaje de texto el día después de su muerte", ha explicado en la entrevista. "Solo porque había una parte de mí que decía: 'No es él. Voy a escribirle. Está escondido en alguna parte o algo ha sucedido'. No lo creía del todo, pero había una gran parte de mí que esperaba que ese fuera el caso, seguro", ha confesado.

Por ello, desde entonces, Brian no ha dejado de pensar en él ni de reflexionar sobre la muerte: "Sabes que con el tiempo te harás mayor y empezarás a perder gente. Eso es solo una parte de la vida. Pero nadie esperó que perderíamos a alguien tan pronto. Nunca imaginé que fuera Luke. Era el más fuerte de todos".

Para el actor, Luke fue "una gran parte" de su vida, y por ello recuerda diariamente "la conexión" que tuvo con él: "Pienso en él y en lo que aprendí de él, en cuál creo que sería su opinión sobre todo lo que hago".