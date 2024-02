Alejandro Perales, presidente de la AUC: "El problema de los menores y el porno no es de hoy, pero hemos estado años sin abordarlo"

En pleno auge del debate sobre la regulación del mundo digital, el presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), Alejandro Perales, charla con 20minutos sobre limitar el acceso a los menores de edad a ciertas páginas web para adultos, el etiquetado de esos contenidos, las sanciones a las tecnológicas y una posible ley de influencers. Perales considera que llevamos "un año y medio perdido", desde que se aprobó la Ley General de la Comunicación Audiovisual, pues todavía no se ha desplegado el desarrollo reglamentario que concreta a quién se le aplica la norma. Considera, eso sí, que tanto España como Europa están empezando a tomar cartas en el asunto para regular un ámbito que, hasta ahora, no se ha encontrado con grandes barreras.

Francia reguló hace unos meses el oficio de los influencers y su audiencia. ¿Veremos pronto una ley parecida en España?

A mí me gustaría decir que sí. Espero que sí. Lo que pasa es que todavía estamos en la pantalla anterior, que es la de desarrollar la ley general de la comunicación audiovisual en la que algunos influencers van a quedar regulados como prestadores de servicios de comunicación audiovisual. Pero eso no agota la regulación de la actividad de los generadores de contenidos. Primero vamos a tener que superar la fase de haber aprobado ese real decreto, que está muy bien, pero solamente cubre una élite, por decirlo así, un segmento muy restringido de generadores de contenidos. Entonces tendremos que plantear qué hacemos con todo el resto, ¿no? Y es ahí el momento en el que se planteará el tema de la ley. Digamos que Francia y España en eso tienen ritmos diferentes, pero yo creo que cuando hayamos superado ese periodo seguramente sí.



Cuando habla de segmento restringido, ¿se refiere a un número concreto de seguidores?

Claro, todavía estamos pendientes de saberlo porque hemos conocido algunos borradores que el Gobierno ha hecho públicos, pero podríamos estar hablando de un mínimo de un millón de seguidores. Un millón de seguidores en alguna de las redes; dos millones en conjunto, de forma agregada; y en torno a 500.000 o 300.000 euros de ingresos en el ejercicio año anterior al que se hace el análisis. Pero ya digo que como todavía estamos en el borrador, hasta que esto no se apruebe en Consejo de Ministros no sabremos realmente cómo va a quedar.



La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) está desarrollando una herramienta para verificar la edad de acceso a páginas web con contenidos para adultos. ¿Cómo casa eso con la protección de la intimidad de los usuarios?

Eso es muy importante. Del tema de verificación de edad se lleva hablando muchísimos años. Y hasta ahora ha habido intentos muy serios de ponerlo en marcha, como ocurrió en Reino Unido y al final tuvieron que parar, porque tiene muchos problemas. Por ejemplo, muchos falsos positivos. No era un modelo fiable. En Estados Unidos ahora mismo hay un problema también importante en la aplicación de los sistemas de verificación de edad, porque algunas plataformas consideran que es lesivo para la defensa de la protección de la intimidad. Ahí yo creo que ha sido fundamental cambiar el chip. Es decir, ahora de lo que se trata es de encontrar un sistema, no que identifique a las personas, sino que permita acreditar que eres una persona mayor de edad.



¿Cómo se acredita eso?Habrá que ver qué ocurre con la gente que es residente en España pero no es española, porque esto ya es la letra pequeña de la norma. Pero es simplemente la garantía que da la Fábrica Española de Moneda y Timbre y la Agencia de Protección de Datos de que tus datos no se van a almacenar sin que tú los sepas, o se van a vender a terceros, o se van a utilizar para cualquier otro fin, simplemente se utiliza para identificar en un momento concreto que eres adulto, y a partir de ahí puedes entrar en los contenidos y si no, no puedes entrar. Entonces, yo creo que eso, así planteado, es compatible con la privacidad y la intimidad de los datos.

Hay otro asunto que es el etiquetado de los contenidos, según sean considerados para adultos o no. Hay algunos, como la pornografía, que están muy claros. Pero ¿en base a qué criterios se decide el resto?Hay que ir a todo un historial, porque hoy por hoy todas las televisiones y todas las películas cinematográficas califican los contenidos. En España tenemos ya criterios muy probados, que no solamente dicen que este contenido es pornografía o es violencia. La pornografía es muy fácil de identificar. La violencia, ya menos, porque ¿a qué llamamos violencia extrema o violencia gratuita, que dice la ley? El concepto de la violencia gratuita es muy mal concepto. Incluso el concepto de violencia extrema, porque ¿qué es extremo? Es muy complicado saber exactamente cuál es el nivel de la violencia que sería muy perjudicial.



¿Cómo lo hacemos entonces?Se han ido desarrollando los criterios para determinar si un contenido es pornografía o es violencia; si es para mayores de 18 años aunque no sea pornografía o violencia, o es para 16, o es para 12, o es para 4. Tanto los videojuegos como las películas, como los programas de televisión, ya están calificados. Entonces, lo que hay que hacer es coger ese sistema de calificación por edades, que ya existe, y añadirle lo que tienen los videojuegos, que es la identificación temática. No solamente te dice que un videojuego es para 16 años, también te dice si es para 16 porque tiene contenido sexual, o tiene violencia, determinado lenguaje, apuestas... Entonces, habrá que desarrollar un sistema de etiquetado y de descripción que sea obligatorio para todos los que ponen contenidos a disposición del público en las redes y en las plataformas.

El presidente de la AUC, Alejandro Perales, en una entrevista para '20minutos'. Jorge París | 20minutos

El 13 de febrero, el Congreso de los Diputados dedicará una jornada al Pacto de Estado para proteger a los menores en internet y las redes sociales. ¿Se puede realmente elaborar un consenso de mínimos sin la implicación de las tecnológicas y los demás países?Estamos hablando de modelos que son multinacionales, no ya solo europeos o paneuropeos. Ahí la única manera de funcionar es a partir de las obligaciones internas que puedas establecer. Por ejemplo, lo de la edad. Yo no puedo obligar a un generador de contenidos que vive en Andorra, por ejemplo, a que respete la ley general de la comunicación audiovisual. Pero sí puedo obligar a una plataforma a que si el contenido no está calificado por edades, no permita subirlo. Esa es la manera. Todos los que están fuera del entorno europeo, en el momento que no cumplan con las normas que en el entorno europeo se establecen, la responsabilidad de las plataformas y las redes sociales sería no poder difundir esos contenidos en el entorno europeo.



Pero, ¿cree que tenemos un régimen sancionador lo suficientemente duro? Al final son plataformas que facturan mucho dinero, y en ocasiones les sale más a cuenta pagar una multa que restringir contenidos o usuarios...La nueva Ley General de la Comunicación Audiovisual ha subido bastante las multas. El tema está en que, aunque se aprobó hace año y medio, aún no se ha podido aplicar realmente porque hacían falta estos desarrollos reglamentarios para concretar a quién se le aplica y a quién no. Lo mismo ocurre con las plataformas. Y es una pena porque llevamos año y medio perdido. Realmente hasta ahora la ley no se ha podido aplicar, ni la CNMC ha podido aplicarla. Cuando presentas una denuncia ante la CNMC por un contenido inadecuado, te decían: "Sí, se ve que es un contenido inadecuado, pero es que todavía no podemos aplicarlo". Hemos estado año y medio sin poder aplicar la norma, y no solo a lo nuevo, que son las plataformas y redes; sino también a lo antiguo, que son las televisiones. Porque el antiguo código de autorregulación de contenidos decayó a la vez que se aprobó la ley nueva. Hemos estado un año prácticamente sin ningún tipo de criterio.

¿Cómo debe regularse eso entonces?Independientemente de eso, seguramente a muchas plataformas les puede salir más rentable pagar una multa y seguir bordeando la ley. Con lo cual ahí lo que es también fundamental es que en la gradación de incumplimientos, en el nivel más grave, por reiteración y gravedad, se pueda llegar a la prohibición de la emisión o la difusión de contenidos de esa plataforma. Porque la legislación en Internet, la ley de servicios de la sociedad de la información, sí permite, aunque sea a través de un trámite judicial, que cuando hay un contenido inadecuado se retire e incluso a la plataforma se le impida la posibilidad de emitir. Puede llegar un día en que a una plataforma no se le permita difundir en España contenidos. Ya veremos qué pasa cuándo una gran plataforma se encuentre en esa situación o que no se le permita difundir contenidos en Europa.

¿No le da la sensación de que vamos siempre por detrás en el tema de la regulación del mundo digital?Bueno, claro, digamos que ahí hay dos cosas. Una, es verdad que la tecnología es muy ágil y, por lo tanto, la normativa siempre va por detrás, corrigiendo lo que se va viendo. Pero también es verdad que había cosas que eran muy evidentes, como por ejemplo el tema de las plataformas de Internet. No se han creado el año pasado, las redes sociales no se han creado el año pasado, los influencers no se han creado el año pasado, los generadores de contenido no se han creado el año pasado. Entonces es verdad que bueno, sí, que la ley nunca puede estar a la última innovación tecnológica, pero también es verdad que los problemas que hoy mismo tenemos, este problema de que los menores ven pornografía sin ningún tipo de identificación no es un problema de hoy y ese problema no se ha abordado durante años.