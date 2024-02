La armadora del 'Villa de Pitanxo' ve "graves errores técnicos" en el informe de los peritos

El Grupo Nores, la empresa armadora del 'Villa de Pitanxo' —el buque que naufragó en Terranova (Canadá) el 15 de febrero de 2022 y acabó con la vida de 21 marineros—, asegura que el informe elaborado por los peritos judiciales y que se dio a conocer este jueves incurre en "graves errores técnicos".

En un comunicado, AMYA Abogados, el bufete que representa a la armadora, achaca esos errores a su "falta de familiarización" con la maniobra pesquera, acusándoles de que "aventuran" sus conclusiones "con apoyo en testimonios de parte interesada".

"El aparejo no está embarrado"

El informe de los peritos designados por la Audiencia Nacional apunta a un "error humano" del patrón, Juan Padín, durante la operación de virada del aparejo: una mala gestión de la maniobra tendente a "desembarrar" el aparejo del fondo. Sin embargo, los abogados sostienen que este embarre "lo dan los peritos por supuesto" y lo basan "exclusivamente" en la declaración del Samuel Kwesi, el marinero ghanés que sobrevivió al naufragio junto con el patrón y su sobrino, Eduardo Rial.

Según la representación legal de la armadora, las imágenes de la inspección submarina del 'Villa de Pitanxo' "muestran claramente que el aparejo no está embarrado" y afirman que "no hay que ser técnico para poder determinar que si no hay evidencias de que la red estuviese arrastrando, mal se puede producir un embarre".

Estos letrados aseguran que los peritos que están analizando el informe por parte de la defensa de la armadora "están perplejos con la falta de base de esta parte del informe" y señalan que la suposición de estos expertos "no es siquiera consistente con el relato de Samuel".

Además, defienden que el embarre es también "incompatible" con las últimas velocidades y las posiciones de la caja azul y del AIS, que muestran una velocidad de deriva compatible con una parada de la máquina, que es la versión del patrón y de la armadora del barco.

Aseguran que Samuel mintió

Los abogados del Grupo Nores aseguran, por otra parte, que es "radicalmente falso" que el buque eludiera la inspección de Capitanía antes de zarpar hacia Terranova, que no se respetasen los descansos reglamentarios a bordo o que no se hiciesen ejercicios de abandono.

"Todos esos errores, y muchos más que contiene el informe, están siendo analizados y serán puestos de evidencia por varios técnicos con conocimientos de maniobra pesquera", avanzan desde AMYA Abogados, que mantienen que existe "constancia rotunda" de que Samuel "mintió en sus sucesivos relatos de hechos".

Este informe técnico, apunta el bufete, "debe de ser tratado con mucha cautela", puesto que en investigaciones similares llegaron a "conclusiones incorrectas y sorprendentes", siendo rechazados por los tribunales en "casos importantes" ante los "graves errores" que contenían.

Con respecto a la hipótesis del error humano del patrón, "aun careciendo de base", los abogados del Grupo Nores señalan que "criminalizar a un patrón porque hubiese podido cometer un error en la gestión de una maniobra no resulta muy justificado".

"Todo el mundo parece olvidar los dos golpes de mar relatados por los tres supervivientes a su llegada a puerto, determinantes para que el buque perdiese su estabilidad tras la parada del motor", afean los abogados.