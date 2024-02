Fabiola Martínez, indignada tras celebrar en familia el cumpleaños de su hijo Kike

Este miércoles día 31 de enero, el hijo mayor de Bertín Osborne y Fabiola Martínez, Kike, cumplió 17 años. A Madrid, donde reside con su madre, se desplazaron su padre y dos de sus hermanas, Alejandra y Eugenia, esta con sus tres hijos.

La fiesta tuvo lugar en el domicilio de Fabiola, un céntrico piso en la capital. Fabiola se mostró muy indignada al día siguiente del festejo con la prensa, que le preguntó por su relación con su exmarido, quien es el supuesto padre del hijo de la fisioterapeuta Gabriela Guillén. "El cumple fue muy bien, genial. Lo pasamos fenomenal", señaló la madre del homenajeado, quien sin embargo, no puso la misma cara al ser interrogada por el cantante.

"¡Ay por favor! ¿De verdad es necesario esto? A la gente no le importa eso ¿sabéis? Lo entiendo que es vuestro trabajo, pero no aporta nada. Es el cumpleaños de un niño que está en una familia y ya está, no tiene mayor noticia".

Bertín Osborne viajó a Madrid para el aniversario de su hijo Kike. INSTAGRAM

"Tal y como lo vendéis, siempre parece un milagro,-dijo a la prensa situada junto a su casa- pero no porque sea un milagro, sino porque como solo vendéis desgracias, parece que estar bien y tener una vida normal dentro de lo que nos dejáis, parece como un milagro".

Faibola no quiso hablar de si Bertín conoce ya al hijo de Gabriela (nacido justo hace un mes) ni de si él se hará las pruebas de paternidad que confirmen ese vínculo. Lo que se sabe es que la ex del cantante deberá pasar por quirófano.

"Es el menisco. Me han dicho que estoy recuperada, que estoy bien, pero me tengo que operar, eso sí. Lo tenía lesionado de antes y con tanto esfuerzo físico, pues ha ido un poquito a más, pero bueno, ya estoy bien y bailaré como nadie". Fabiola participará en el nuevo talent de baile de TVE, Baila como puedas, que se estrenará este mes de febrero presentado por Anne Igartiburu.