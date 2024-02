María Pombo, sobre las críticas: "Yo estoy acostumbrada, pero a mi familia que no la toquen"

María Pombo no solo es una de las influencers más conocidas de nuestro país, sino que ha creado un auténtico imperio alrededor de su imagen y de la de su familia. Su marido, Pablo Castellano, la acompaña en este viaje que empezó ya hace más de diez años en las redes sociales y que no hace más que consolidarse, y no solo como creadora de contenido, sino como empresaria.

Tipi Tent, Name The Brand o SuaveFest son los principales negocios de María, además de lo que la generan las redes sociales. Mientras tanto, Pablo, intenta compaginar el mundo virtual con la empresa de construcción que tiene con su hermano.

No obstante, no es oro todo lo que reluce y así lo han contado en la entrevista que han concedido a la revista Harper's Bazaar, tal y como confiesa María: "Vivir esto juntos es una suerte enorme, pero es inevitable sentir una responsabilidad añadida. Si pasa algo malo, el nombre que va a salir primero en el titular es el mío. Es algo que asumo y que intento llevar lo mejor que puedo. Pero no soporto que les lluevan críticas. Yo estoy acostumbrada, pero a mi familia que no la toquen".

María Pombo junto a su marido, Pablo Castellano. CHARLY CALDERON / Harper's Bazaar

María Pombo y Pablo Castellano, como cualquier pareja, no son perfectos y así lo intentan demostrar en Pombo, el documental que habla de la familia al completo. Aun así, lo intentan hacer lo mejor posible como padres de sus dos hijos, Martín y Vega, así lo cuenta Pablo: "Con la paternidad he aprendido lo que es tener miedo. Es bestial. Pero lo que más nos está costando es educar".

La palabra influencer llegó para quedarse, aunque no guste a todo el mundo, de hecho, tal y como cuenta María, han abierto "camino a un mundo nuevo, a una profesión que genera millones. Hoy, ninguna marca se plantea hacer una acción sin contar con perfiles sociales". Esta profesión no es "solo posar y hacerse fotos. Tiene una estrategia detrás que conlleva muchas cosas e involucra a mucha gente", continúa diciendo la influencer. Hay días y días en esta profesión, si bien, Pombo nunca se ha llegado a plantear si le ha "ganado la exposición".