Las tiendas de cómics no son cosa de niños

Las librerías especializadas en cómics no son cosa de niños. Puede que lo fueran hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, pero ya no lo son. Ahí está la librería Joker, en pleno centro de Bilbao (Euskalduna Kalea, 7), para atestiguarlo: punto de encuentro para aficionados lugareños, lugar de peregrinación para los visitantes amantes del género y, desde el pasado mes de noviembre, la mejor librería de España, oficialmente.

No lo decimos nosotros, no. Lo afirma la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Librerías (CEGAL), que, con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte, la ha distinguido con el Premio Librería Cultural por "el mérito de cumplir treinta años siendo una librería especializada en cómic en Bilbao y crear una comunidad lectora, empezando por los más pequeños".

Fundada en 1994 por Íñigo Sola y Fernando Tarancón, la Joker es un ejemplo de que este tipo de establecimientos se han hecho mayores y han alcanzado el mismo grado de madurez que pueden tener las librerías, digamos, convencionales. Solo que en sus estanterías no hay antologías poéticas, biografías de políticos o libros de Luis Mateo Díez o Jon Fosse, por citar a los dos últimos ganadores del Cervantes y del Nobel de Literatura, respectivamente.

"Estos últimos años las librerías especializadas han demostrado que son serias y profesionales, y que realizamos una actividad cultural potente", remarca Tarancón en conversación con 20minutos, recordando que en 2022 el galardón de CEGAL fue para Rayuela Infancia (Sevilla) y que ellos en la Joker llevan 29 años abiertos "y los 29 realizando actividades culturales", además de ofrecer también juegos de mesa variados y otros entretenimientos derivados. Porque, como toda librería independiente que se precie, son también dinamizador y agente cultural desde su inauguración casi tres décadas atrás ya con una exposición.

"Así empezamos y no lo hemos dejado", reivindica. "Hacemos charlas, presentaciones, exposiciones, talleres o cursos", continúa. Y este mismo año han inaugurado cruzando la calle el Espacio Joker, solo para actividades culturales y donde "no hay ni una caja registradora". "Un lujo que nos hemos permitido, una bilbainada, pero ya estamos programando y tenemos algo todos los días. Es una locura, buscarnos problemas, pero siempre hemos pensado que una librería tiene que cubrir el aspecto comercial, fomentar la lectura y dar visibilidad a actividades culturales que pueden ser nuestras o de otros colectivos de la zona", explica.

Templos y refugios que hacen nuestras ciudades más habitables y más vivas cultural y socialmente. Eso son las librerías en general y, en este caso que nos ocupa en particular, las centradas en los cómics, que cuentan, además, con un público muy concreto y definido, si bien tampoco faltan los curiosos. "Para los lectores es un momento magnífico, ha cambiado todo mucho", asegura Tarancón, quien remarca que el cómic infantil ha "aumentado y mejorado muchísimo en la última década". "Ya me gustaría a mí tener el cómic infantil que tienen ahora cuando tenía yo ocho o diez años", apostilla.

Y continúa recordando: "Cuando abrimos no éramos exactamente una rareza, había unas cuantas, pero es verdad que el cómic ha cambiado muchísimo en muchos sentidos. Por una parte, las librerías se han profesionalizado, antes era algo casi voluntarista, hecho desde la afición, y ahora se entiende más como una labor profesional. Yo me considero librero, estoy agremiado, trato de formarme... Y hemos ido creciendo como todo el sector. Por ejemplo, cuando empezamos apenas salían noticias de cómics y cuando lo hacían era en el suplemento juvenil, no en la sección de cultura. Eso es significativo también".

Con el sentido de comunidad a flor de piel, no duda Tarancón en hacer extensivo el premio a su librería, a todas las demás que se reparten por todo el territorio nacional. "Vamos todos a una y nos sentimos muy arropados", destaca, afirmando igualmente sin dudar que "la mejor librería no existe". "Nosotros trabajamos con mucha pasión para mejorar, pero cuando voy a otras ciudades veo librerías que igualmente se lo toman muy en serio", aclara.

BANDA DESEÑADA

Vigo (r/Portela nº 3 Bajo)

Inaugurada en 2005, esta librería (cuyo nombre significa tira cómica en gallego) está especializada en cómics, juegos de mesa, libro infantil, juegos de mesa infantiles, novela gráfica, manga, títulos en varios idiomas y ediciones limitadas. No faltan los encuentros con autores, firmas de libros y jornadas de juego, todo ello con el afán de congregar.

ALITA COMICS

A Coruña (Avenida Finisterre 99B — c/Orzán, 94)

Santiago (Rúa Nova de Abaixo, 2)

Un grupo familiar de tres tiendas de cómics en Galicia (la primera abrió en 2002) con más de 40.000 referencias de cómic de superhéroes, manga, novela gráfica, juegos de tablero, rol, figuras, camisetas o pósteres. También tienen espacios para realizar actividades, como presentaciones o partidas de juegos.

NOSTROMO COMICS

Sevilla (c/ Zaragoza 11 y c/ Carlos Cañal 24)

"Nuestra aventura comenzó en abril del año 1997, donde era muy difícil encontrar tus cómics favoritos, mangas, juegos de tablero o merchandising de tus series y películas favoritas, en poco tiempo nos convertimos en un lugar donde ofrecer a nuestros clientes y visitantes nuevos hobbies y aficiones", explican los dueños en su página web, donde especifican que también tienen los "mejores regalos frikis".

NOVENO ARTE

Avilés (c/ Llano Ponte 36)

Una auténtica proeza que en ciudades más pequeñas existan también librerías especializadas en cómics. Esta en particular funciona desde 2008 y está comandada por Rocío Orraca, cuya pasión mantiene abierto este pequeño oasis de color con todo tipo de publicaciones para los forofos del género.

UNIVERSAL

Barcelona (Ronda de Sant Pau, 62)

Todo lo imaginable en cómics y sus derivados puede encontrarse en este establecimiento que lleva más de 25 años funcionando en el barrio de Sant Antoni de la Ciudad Condal. Novela gráfica, superhéroes, ciencia ficción, merchandising, juegos de cartas y de mesa, presentaciones, firmas de autores y más de 60.000 referencias de artículos disponibles.

GENEX



Madrid (c/ Santa Casilda 3 y c/ Elfo 98)

"Genex Comics nació hace 17 años de mano del sueño de tres amigos locos por los juegos y el frikerio en general en todas sus variantes (juegos de mesa, de cartas, cómics, merchandising...)". Así se presentan ellos mismos en su web, donde añaden: "Ya seas un auténtico jugón o bien únicamente alguien que quiere adentrarse en este mundo, en nuestra web siempre encontrarás lo que andas buscando y si no, siempre estaremos encantados de ayudarte".