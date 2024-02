Quién puede acceder a las pensiones no contributivas por invalidez: estas son las cuantías para 2024

La Seguridad Social incluye entre sus prestaciones una ayuda económica para todos aquellos ciudadanos en situación de invalidez y que necesitan recursos para hacer frente a gastos y cubrir sus necesidades básicas. Esta pensión de invalidez, contemplada en la Ley General de la Seguridad Social según aparece publicado en la propia web del Imserso, es 'no contributiva', es decir, está destinada a todos los ciudadanos, aunque no hayan cotizado o lo hayan hecho de forma insuficiente "para tener derecho a una pensión contributiva".

La pensión de invalidez está contemplada para "asegura a todos los ciudadanos en situación de invalidez y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios". Su objetivo es garantizar su cobertura "frente a las contingencias y en las situaciones que se contemplan en la Ley General de la Seguridad Social".

¿A cuánto ascienden la pensión de invalidez en 2024?

Para este año 2024, la cuantía anual íntegra de las pensiones no contributivas de invalidez es de 7.250,60 euros (es decir, 517,90 euros mensuales en 14 pagas).

La cuantía para cada pensionista se determina a partir de ese importe y en función del número de beneficiarios, de la unidad de convivencia, de las rentas de cada uno y de la unidad de convivencia. La cuantía individual, en cualquier caso, no puede ser inferior al 25% de la cuantía íntegra, por lo que en 2024 la pensión no contributiva no podrá ser inferior a 1.812,65 euros anuales (129,48 euros mensuales).

Así mismo, el Imserso aclara que existe un complemento para personas que acrediten un 75% o más de discapacidad y necesidad de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida. En ese caso, el perceptor de la pensión que podrá recibir un 50% adicional de la cuantía íntegra, es decir, unos 3.625,30 euros anuales.

Cuando dentro de una misma unidad familiar convivan dos o más beneficiarios de pensión no contributiva, la cuantía individual para cada uno de ellos será de 6.183,01 euros anuales (2 beneficiarios) o de 5.800.48 euros anuales (3 beneficiarios), según explican desde BBVA.

¿Quiénes pueden pedir la pensión de invalidez?

Según explica el Imserso en su página web, pueden ser beneficiarios de la pensión no contributiva de invalidez quienes cumplan el requisito de ingresos insuficientes, fijados precisamente en 7.250,60 euros para 2024. En caso de convivir con familiares, únicamente se cumplirá el requisito si los ingresos de la unidad de convivencia son inferiores a una serie de cuantías en función del número de familiares:

Convivencia solo con el cónyuge o parientes de segundo grado:

Dos convivientes: 12.326,02 euros/año.

Tres convivientes: 17.401,44 euros/año.

Cuatro o más convivientes: 22.476,86 euros/año.

Convivencia con parientes de segundo grado donde se encuentra alguno de sus padres o hijos:

Dos convivientes: 30.815,05 euros/año.

Tres convivientes: 43.503,60 euros/año.

Cuatro convivientes: 56.192,15 euros/año.

Además, el acceso a la prestación está igualmente supeditado al cumplimiento de los siguientes requisitos específicos: