¿Podré regar las plantas? ¿Y lavar el coche o ducharme en la playa?: las dudas y respuestas sobre la emergencia por sequía en Cataluña

Las restricciones de consumo de agua por la entrada en la fase 1 de emergencia por sequía supone ciertas implicaciones en la vida cotidiana de los 6 millones de personas que se abastecen de las cuencas internas. Actos que hasta ahora eran absolutamente habituales, encontrarán trabas con la actual situación. Y a medida que vayan entrando nuevas fases de emergencia, las repercusiones en la vida diaria aumentarán.

¿Habrá cortes de suministro?

De momento, no. Los cortes de agua son la última medida que plantea el Govern. No obstante, si la situación no mejora, en los próximos meses podrían producirse.

¿Se reducirá la presión en las tuberías?



Las reducciones de presión dependerán de cada municipio. Si la localidad consume más de 200 litros por persona y día de media, se tomarán como medida para reducir el gasto. Sin embargo, en las localidades de urbanismo con predominio de edificios muy altos, no se puede reducir la presión porque entonces el agua no llega a las plantas más elevadas. Por tanto, la reducción de presión, en caso de aprobarse, se realizará de manera "quirúrgica", por localidades y barrios, según permita el sistema.

¿Podré ducharme en el gimnasio?

Sí, en la fase 1 de emergencia, los gimnasios podrán tener las duchas abiertas. No obstante, puede haber gimnasios en los que las duchas estén cerradas, como medida compensatorias para reducir el consumo de agua porque el establecimiento decide rellenar su piscina. En la fase 2 y 3 de emergencia, todas las duchas de los gimnasios estarán cerradas.

¿Se pueden regar las plantas del balcón?

Sí, porque se considera uso de agua doméstico.

¿Se pueden regar los jardines privados?

No está permitido el riego de jardines privados. Regar un jardín de hasta 250 metros cuadrados se califica de infracción leve sancionable con una multa de 50 euros.

¿Se pueden lavar los coches?

Los vehículos solo podrán ser lavados en establecimientos que se dediquen a ello y que dispongan de sistemas de recirculación de agua. Si se lavan en casa, las autoridades pueden imponer una sanción por infracción leve que conlleva una multa de 30 euros.

¿Se pueden llenar las piscinas?

No, el Plan de Sequía, PES, lo prohíbe. Solo permite llenarlas como medida excepcional en el caso de las piscinas de uso terapéutico ubicadas en hospitales, residencias y centros de educación especial; las que se encuentran dentro de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública y, las piscinas particulares destinadas al baño de personas con una discapacidad que altera su conducta. También se permite rellenar las piscinas cubiertas que están inscritas en el censo de equipamientos deportivos de la Generalitat, las descubiertas que se usan durante todo el año para la práctica deportiva federada.

¿Se podrán utilizar las duchas de la playa?

Tanto el uso de las duchas como de las instalaciones para limpiarse los pies en las playas también queda prohibido a partir de esta primera fase de emergencia.

¿Llegarán barcos con agua?

De momento, no. Pero el Govern no descarta que en el futuro se tengan que tomar medidas como el transporte de agua en barcos. No obstante, en el Puerto de Barcelona ya se están realizando preparativos por si hay que poner en marcha esta solución. En el año 2008, se realizaron dos descargas en el Puerto de Barcelona de barcos con agua procedente del Ródano.