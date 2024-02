La actriz Teri Hatcher, de 'Mujeres desesperadas', revela que fue expulsada de una 'app' de citas

La proliferación de temas como el catfishing —que se lo digan si no a Drew Barrymore— ha hecho que las estrellas de Hollywood tengan que verse obligadas a conseguir pareja por el método tradicional: conociendo a las personas cara a cara, ya sea gracias a amigos en común, en alguna fiesta... Porque, de intentar hacerlo por nuevas formas como las aplicaciones para ligar puede ocurrirles lo que les ha pasado a Teri Hatcher.

La intérprete de Mujeres desesperadas o Lois & Clark, de 59 años, ha hablado sin tapujos en el último episodio del pódcast Getting Grilled with Curtis Stone sobre las razones por las que ha dicho adiós para siempre a las apps de citas para encontrar a ese alguien especial, dado que lleva bastante tiempo soltera.

"Las he probado todas y cada una de ellas. Hasta me hice Hinge", ha comenzado diciendo la actriz sobre esta app, cuyo lema es que la primera cita sea la última vez que se use la aplicación, por el nivel de acierto con la posible media naranja. Para ello, eso sí, hay que rellenar multitud de datos sobre uno mismo.

"Me dije: 'Voy a decirle al universo que estoy abierta a algo y que soy alguien vulnerable. Voy a exponerme'. Y pensé que esería un bonito gesto a la ahora de abrirme una cuenta en Hinge. Pero luego me echaron", ha explicado la que fuera chica Bond.

Según ha detallado, la propia aplicación no se creía que fuese ella de verdad, todo un sex symbol de los años 90, quien estaba utilizando la app para ligar, por lo que dio por sentado que era otra persona "fingiendo ser Teri Hatcher". Y le eliminaron la cuenta.

"Ya más tarde se dieron cuenta [de su error]. Me había quejado y les dije: '¿Puedo recuperar mi dinero dado que me habéis echado?'. Y ellos se disculparon, pero para entonces yo había superado [esa etapa de buscar pareja]", ha dicho.

Es por ello que Hatcher tiene claro que ha terminado "cien por cien" con las aplicaciones de citas. "Tengo la sensación de que tendrá que ocurrir solo si voy a algún sitio y conozco a alguien. Porque la verdad, soy feliz. Tengo una vida realmente plena, muy ocupada. Tengo amigas maravillosas. Así que está bien: no necesito un hombre. Ya tengo un gato", ha bromeado.

Para terminar, Hatcher ha matizado que, entre otras aplicaciones, también probó con Raya, la cual está diseñada para ser utilizada exclusivamente por celebrities y gente en buena posición social, pero que la acabó abandonando ella misma al descubrir que en ella los hombres "únicamente quieren salir con mujeres de 30 años".