Eva San Martín, experta en comportamiento felino: "Los gatos merecen el respeto de que los conozcamos y entendamos"

Los gatos son uno de los animales de compañía más populares en los hogares españoles, sin embargo, sabemos mucho menos sobre ellos que sobre los perros, sus principales competidores por ganarse nuestro cariño y amor. Pero, ¿por qué a pesar de ser los dos clásicos peludos con los que hemos convivido durante mucho tiempo seguimos conociendo tan poco sobre los mininos?

La respuesta tiene una explicación simple: los gatos llevan conviviendo muchos años a nuestro lado, pero no han pasado por el proceso de domesticación que sí han experimentado los perros. Esto les lleva a tener comportamientos muy "salvajes" y que, a veces, no compaginan bien con nuestro día a día.

Un ejemplo de esto pueden ser los clásicos afilados de uñas en el sofá, los arañazos jugando con ellos o una convivencia difícil entre algunos miembros de la familia.

Por esto mismo y con el fin de que podamos comprender mejor a nuestros gatos, Eva San Martín, experta en comportamiento felino acreditada por la International Cat Care, una de las organizaciones más importantes de etología felina, ha publicado su primer libro Al gato lo que es del gato.

Un libro nacido de la necesidad de entender a los gatos

San Martín se considera una "psicóloga felina" o al menos así dice que la llamarían en Estados Unidos. "Siempre he tenido y amado a los animales, a todos, pero cuando tuve que decidir qué estudiar en aquel momento, solo existía veterinaria (y los bisturís y las agujas no son mi fuerte), por lo que me fui por la rama de Ciencias ambientales (para estar cerca de la naturaleza)", recuerda.

"No obstante, siempre he estudiado y devorado todo lo que me ha llegado sobre gatos", asegura. "Así fue como llegué a la International Cat Care y me di cuenta de que había un mundo gigante que en España no estaba muy desarrollado".

La certificación de esta asociación internacional fue el pasaporte de San Martín para poder dedicarse de forma profesional y responsable a lo que llamaríamos "educación felina". De hecho, la experta no deja de formarse con cursos y estudios en Reino Unido y Estados Unidos, donde hay más oferta que en nuestro país de este tipo de formaciones.

El gato es el animal de compañía más popular del mundo

La experta en comportamiento felino considera que los gatos son animales "que merecen el respeto de que los conozcamos y entendamos", por eso se dedica a resolver problemas de comportamiento cuando surgen y a "que la gente entienda que ellos aprenden y que todos los problemas se pueden solventar".

"El gato es el animal de compañía más popular del mundo y, aunque tradicionalmente han sido más difíciles de estudiar y entender, por su propia naturaleza, ha habido una generación de expertos que nos ha descubierto que no estábamos entendiéndoles bien", detalla.

Ante esta situación y movida por el impulso y la necesidad de, precisamente, solventar esa imagen borrosa que tenemos de nuestros compañeros mininos, San Martín ha publicado su primer libro Al gato lo que es del gato.

"La idea surgió de mi consulta de comportamiento felino, donde ayudo a humanos con gatos a entenderles mejor, saber lo que necesitan y a resolver problemas de comportamiento que nos pueden resultar molestos o difíciles de comprender", agrega. "Fue en esas sesiones donde me di cuenta de la falta que hacía organizar y plasmar la información sobre los gatos".

Así, Al gato lo que es del gato se convierte en una guía para todos aquellos que conviven con gatos en la que podemos encontrar un montón de ideas, desde sus orígenes, hasta lenguaje felino y traducción de maullidos, pasando por los "briconsejos gatunos", entre otros.

"Es una guía definitiva para entender y querer a nuestros compañeros felinos, hecha con rigor, amor y muchas cosas que son únicas"; asegura San Martín. "En ella cuento casos de mis clientes, por ejemplo, ya que creo que es una forma útil de compartir sus problemas y hacer sentir a los lectores que no están solos".

Para San Martín, lo más importante del libro es la parte en la que ahonda en las emociones gatunas. "No son ariscos y rencorosos, como muchas veces los pintamos", defiende. "Estas creencias tienen que ver con el desconocimiento de la especie".

La historia de domesticación de los gatos es mucho más corta y peculiar que la de los perros

"Hay muchos estudios que demuestran que nos quieren y que nos echan de menos", agrega. "Se ha descubierto que incluso pueden llegar a sufrir ansiedad por separación (como los perros)".

Por otro lado, la experta en comportamiento felino explica que hacer felices a los gatos también ayuda a que tengamos nosotros una vida más feliz. "Me lo dice la experiencia. Cada vez que conseguimos hacer felices a nuestros gatos, nosotros también lo somos (porque eso nos hace felices también)", afirma.

Pero, ¿qué podemos esperar de Al gato lo que es del gato? La autora engloba todos los temas importantes y los capítulos en tres partes fundamentales: los orígenes del gato, la gatificación del espacio y su alimentación.

"Primero explico de dónde vienen, ya que su origen es fundamental para entender su comportamiento", expresa. "La historia de domesticación de los gatos es mucho más corta y peculiar que la de los perros, de hecho, se siguen pareciendo más a su antecesor salvaje".

La segunda parte habla de cómo crear un espacio "gatificado" para nuestros mininos, es decir, sobre su enriquecimiento ambiental. "Y la tercera sobre la comida y sobre cómo hacernos amigos de nuestros gatos, gracias a caricias purrfectas, por ejemplo", comenta. "Además, el libro contiene códigos QR con los que podemos pasar al móvil y ver vídeos en los que explico términos o cómo construir un arenero perfecto, entre otros".

"La ciencia del conocimiento felino está teniendo una revolución. Ahora nos preocupamos más por los gatos, por cómo son, qué quieren... Era importante que el libro rompiera una lanza a su favor y esa ha sido mi labor en las consultas y, ahora, también con mi libro", concluye.