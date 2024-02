La inserción laboral de pacientes con cáncer, la eterna pelea de Montse, fundadora de la ONG Lanza Sueños: "Quiero abrir camino"

La historia de Montse Jiménez es la historia de cientos de enfermos de cáncer. Esta vecina de Tomelloso (Ciudad Real) de 47 años lleva 8 dedicada a mejorar la vida de los pacientes oncológicos. Tras sufrir un cáncer de mama muy agresivo con 16 ciclos de quimioterapia, una doble mastectomía y otros 18 ciclos del tratamiento, Montse se ha convertido en todo un referente en la lucha por el olvido oncológico. Su máxima: acabar con las trabas para la inserción laboral de los enfermos. Su herramienta: Lanza Sueños, una nueva ONG a nivel nacional que ya ha dado pasos firmes en el camino.

Según la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), más de 110.000 personas con cáncer en España están en edad de trabajar, pero tienen un 34% más de posibilidades de quedarse sin empleo que las demás y, de hecho, un 28% lo ha perdido o dejado y el 21% ha tenido que cambiar de puesto de trabajo. Según los datos de la organización, ahora mismo hay en España 8.685 pacientes con cáncer sin trabajo. El 35,3% de ellos entre los 45 y 64 años. Así lo pone de manifiesto este domingo con motivo del Día Mundial contra el Cáncer.

"Quiero abrir camino. Normalmente solo se ve la tragedia, pero no las posibilidades", señala decidida Montse a 20minutos desde el otro lado del teléfono. Ella es presidenta de Las Supernenas, otro colectivo que nació para apoyar a mujeres que habían sufrido cáncer de mama y que actualmente organiza actividades con todo tipo de pacientes, pero ahora ha dado un paso más allá. Su último logro: que ayuntamientos de Castilla-La Mancha den la baremación positiva a los enfermos en las bolsas de empleo locales. El primero ha sido el de Campo de Criptana, aunque Montse quiere que su proyecto llegue a municipios, provincias y comunidades autónomas.

"Es importante un entorno que les apoye"

La reina Letizia destacó este pasado jueves la importancia de la inserción laboral de los pacientes con cáncer y llamó a "no perder de vista" que son "personas vulnerables", por lo que es "importante" que cuenten con un "entorno que les apoye". También hizo hincapié en la repercusión que puede tener un diagnóstico de cáncer en el ámbito laboral. "Podemos imaginar la diversidad de situaciones en cada una de las personas que padecen la enfermedad", señaló y recordó "los cambios físicos, psicológicos, económicos y sociales" que provocan la enfermedad. | EUROPA PRESS



Y todo regado con su propia experiencia. Tras quedarse sin su empleo durante el tratamiento pidió la incapacidad permanente. "Me sentí juzgada ante el tribunal médico por haber estado enferma. Como si yo hubiera elegido tener la enfermedad", sentencia. Se le otorgó la incapacidad total, lo que supone recibir el 55% de tu último salario, en su caso 400 euros. "Te quedas sin el paro que has generado y sin dinero. Me endeudé con tarjetas, me comí los ahorros de casa, me comí todo...", recuerda. Pero salió.

A través de su asociación y a título personal, en los últimos años no ha cesado en su empeño por ser escuchada. Desde sus colaboraciones con otras ONG, pasando por la presentación a una senadora del Ejecutivo de una moción para el olvido oncológico, hasta una recogida de firmas. "Me he cansado de reivindicaciones. Me daba la sensación de que estaba perdiendo mi energía con todo esto y por eso fundé Lanza Sueños", explica. "La parte de las secuelas sociales y económicas no se ve".

"He tenido que llevar bolsas de comida a compañeras a otros pueblos, porque les daba vergüenza pedir ayuda y no tenían para comer"

Y no solo se sintió motivada a pelear por su propia experiencia. Empezó a ver cómo la gente de su entorno que padecía la enfermedad se quedaba sin nada. "He tenido que llevar bolsas de comida a compañeras a otros pueblos, porque les daba vergüenza pedir ayuda y no tenían para comer", reconoce. En 2021, 30.000 personas que padecían cáncer en España terminaron en extrema pobreza. Su objetivo es que la baremación positiva llegue a toda España. "Como se hace con las personas que tienen algún tipo de discapacidad".

Ana Teresa también tuvo que pasar por el trago de quedarse sin trabajo. Hace tres años sufrió un cáncer de ovarios. Su tratamiento duró un año, lo mismo que su baja (una baja laboral por cáncer dura hasta un año y puede tener una prórroga de seis meses). Cuando quiso volver al puesto de directiva que ocupaba en una empresa financiera recibió un despido por bajo rendimiento.

"La vida está montada para que estemos bien. Cuando tienes cáncer no puedes trabajar aunque quieras. La enfermedad lo cambia todo", señala. Pero después sí. La frustración de los pacientes por intentar volver a su vida normal tras el tratamiento, sumado a la pérdida de empleo, los cambios físicos y la presión psicológica, se convierten en un bache más que superar. "Laboralmente soy igual de válida, no me he quedado tonta por tener un cáncer", asevera rotunda.

"Desde AECC me ayudaron y el trago hay que pasarlo. La vida es luchar y nosotros ya somos supervivientes... al final, de lo malo se aprende"

Para Ana Teresa, las cifras oficiales son amables con respecto a la gente que padece cáncer y se queda sin trabajo. "El Gobierno debería tomar medidas porque es muy injusto", señala rotunda. Cuando se quedó sin empleo, ella decidió tomarse un tiempo para recuperarse de todo. "No estaba al 100%". Además, pone de manifiesto el problema de enfrentarse a entrevistas laborales después de haber pasado por todo el tratamiento, ya que "hay mucha inseguridad".

Pese a todo, ella consiguió volver al mundo laboral: "He llorado mucho, pero cuando se cierra una puerta se abre una ventana", apunta. "Desde AECC me ayudaron y el trago hay que pasarlo. La vida es luchar y nosotros ya somos supervivientes... al final, de lo malo se aprende". Para ella, en definitiva, el asunto "fue una piedra más en el camino".

"No hay que culpabilizar a las empresas"

Una piedra que desde AECC ya han puesto sobre la mesa para abordar la problemática. Según la organización, durante el tiempo que se prolonga la incapacidad temporal los pacientes ven reducidas sus nóminas un 25%, lo que les hunde en una situación económicamente vulnerable. El coste del cáncer para el 41% de las familias supera los 10.000 euros.

"Un proceso oncológico tiene largos tiempos por los tratamientos y las intervenciones quirúrgicas. Esto, sumado a los efectos secundarios, muchas veces no es compatible con que la persona siga trabajando", desgrana Begoña Castro, trabajadora social de la organización. Desde su punto de vista, la compañía acaba teniendo un "doble coste" al tener que cubrir la baja del paciente y una nueva persona que ocupe su puesto, lo que hace que se produzcan despidos. "No hay que culpabilizar a las empresas. Tenemos que ver entre todos los agentes sociales qué cambios podemos hacer para favorecer la incorporación de las personas con cáncer a su ámbito laboral sin que haya tantas trabas", afirma.

"Parece que la palabra cáncer significa que te vas a morir y no es así. El estigma no ayuda"

En palabras de Begoña, "hace falta mucha concienciación" porque el cáncer sigue muy estigmatizado. "Parece que la palabra cáncer significa que te vas a morir y no es así. Además, los empresarios piensan que esa persona tendrá que acudir a muchas citas médicas y faltará al trabajo. El estigma no ayuda y supone problemas tanto para el enfermo como para las empresas", desgrana.

Begoña reitera las secuelas que deja la enfermedad, algo que corroboran tanto Montse como Ana Teresa, y pone el foco en que "cuando te dan el alta te incorporas de un día para otro, no es algo progresivo". También señala la dificultad que supone que los pacientes vuelvan a los mismo puestos y que no se adapten los horarios a sus nuevas condiciones físicas o psicológicas.

Desde la asociación, tanto Begoña como el resto de trabajadores hacen un acompañamiento integral con los pacientes. Tanto a nivel médico, como de asesoramiento, ayudan a enfermos y familiares a conocer todas las posibilidades ante una situación de desempleo. Ahora, con las reuniones con agentes sociales y el Gobierno, tratan de dilucidar qué "buenas prácticas" llevar a cabo para hacer que "el impacto de la enfermedad sea el menor posible". Lo mismo que Montse.