El PP busca "aportar luz" a Vox con el informe de los letrados del Senado sobre lo que implicaría no admitir a trámite la amnistía

El Partido Popular no se mueve un ápice de su postura: cree que si el Senado no admite a trámite la ley de amnistía, le dará ventaja al Gobierno. No obstante, ante la insistencia de Vox de que el PP debe usar su mayoría absoluta en la Cámara Alta para frenar la tramitación del que sería el primer proyecto de legislatura, el presidente del Senado, Pedro Rollán, pidió este martes dos informes a los letrados de las Cortes.

En el PP se muestran convencidos de que dichos informes sustentarán su tesis. Así, el objetivo de Alberto Núñez Feijóo es "despejar dudas de aquellos que las tengan". En palabras del portavoz nacional Borja Sémper, los populares buscan "aportar más luz por si alguien vive en la oscuridad". La única formación que ha mostrado sus discrepancias es Vox.

‼️ @Santi_ABASCAL pide al Partido Popular que utilice su mayoría en el Senado para impedir la tramitación de la infame Ley de Amnistía.



Debe hacerse todo lo posible para librar a los españoles de la pesadilla de esta legislatura pic.twitter.com/lWEF5jaJ2h — VOX Senado (@senado_vox) January 30, 2024

No obstante, el PP ha solicitado un informe para conocer las consecuencias que tendría la no admisión a trámite de la ley de amnistía cuando el Congreso la apruebe y la mande al Senado. Sobre el asunto "hay opiniones varias", según reconocen las mismas fuentes, como que si se impide su admisión directamente no se podría aprobar la amnistía, o que "en la práctica" la ley se aprobaría antes, cuando pase el plazo reglamentario. Asimismo, el Senado ha solicitado un segundo informe para que analice "el fondo de la ley" así como de "las valoraciones que los letrados tengan que hacer" sobre la misma en el caso de que salga aprobada y no vuelva a la Comisión de Justicia del Congreso.