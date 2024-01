El rechazo a la proposición de ley de amnistía impulsada por el PSOE al no contar con los votos de Junts ha puesto contra las cuerdas al Gobierno. La formación de Carles Puigdemont ya le ha advertido de que si no incluye sus enmiendas estará incumpliendo el pacto de investidura, aunque desde el Ejecutivo no ven en riesgo la legislatura. Los socialistas mantienen abiertos los contactos con Junts, mientras negocian con el PP la renovación del CGPJ en Bruselas.

Placeholder mam module Ley de amnistía, en directo