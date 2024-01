El PP augura un mes de "agonía" para el PSOE por alargar la amnistía en el Congreso

Los populares no ven salida posible para el PSOE después de haber devuelto su propio proyecto de amnistía a la Comisión de Justicia del Congreso. Las nuevas exigencias que le impuso Junts en la tarde de este martes no hicieron más que "constatar la debilidad" de un Gobierno que, haga lo que haga en próxima votación que se celebrará en un mes, "agonizará" a las puertas de las elecciones gallegas, incluso, las siguientes vascas y europeas.

"El PSOE no se ha plantado, sino que le han plantado", apuntó el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, ante la sospecha de que los socialistas tratarán de sacar provecho de su rechazo a las enmiendas de Carles Puigdemont. Para el PP, lo que hizo el PSOE no fue marcar una nueva línea roja, sino ganar tiempo. "Van a ceder dentro de un mes", sostienen fuentes de Génova, convencidas de que Pedro Sánchez repetirá el modus operandi de los reales decretos leyes —que pactaron in extremis con el independentismo—.

"Junts ha decidido que aún puede exprimir más a Sánchez y nadie en el PSOE ha dicho que no se vayan a dejar", añadió Tellado al término del Pleno. Su teoría pasa por que si el PSOE no ha lanzado un órdago a los independentistas, quiere decir que todo es posible. Otras fuentes consultadas se muestran más escépticas a la hora de vaticinar cómo se desarrollarán las negociaciones durante el próximo mes. En base a experiencias pasadas, "todos los escenarios son posibles".

No obstante, Alberto Núñez Feijóo ya marcó la posición del partido. Antes incluso de conocerse la votación final, el popular avisó de que dicha sesión era un ejemplo más de la "humillación es constante" por parte del independentismo. "Cada día, cada socio, cada votación es un calvario". No le importa tanto que el PSOE haya rechazado las enmiendas como que la amnistía continúa siendo el centro de la política nacional y que Sánchez sigue pendiente de sus socios. Porque "sin amnistía no hay legislatura", y cuando Junts diga 'colorín colorado' al PSOE "no le quedará nada", replicó el líder de la oposición en la tribuna.

Al primer tropiezo del PSOE con su primer proyecto de legislatura se sumaría su silencio durante el Pleno ante los ataques que se lanzaron contra los jueces en sede parlamentaria. Los populares señalan directamente al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien "podría haber tomado la palabra" para defender a los funcionarios. "El que calla, otorga y le inhabilita para las responsabilidades que ocupa. Bolaños sale de este pleno tocado y no ha dignificado el cargo que ocupa como ministro de justicia", valoró el portavoz Tellado en vísperas de que Esteban González Pons se reúna con el ministro y en presencia del comisario europeo Didier Reynders para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

No obstante, el portavoz sorteó la pregunta de cómo casa su opinión de que "la credibilidad de Bolaños ha caído por los suelos" con que el PP pueda pactar con él en el día de mañana. También sobrevuela otra hipótesis acerca de si al PP le conviene o no pactar con el PSOE en pleno debate de investidura. En Génova dan la vuelta al asunto y aseguran que de haber acuerdo será porque el PSOE ha aceptado sus exigencias.