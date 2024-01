Melody enseña su barriga en la recta final de su embarazo: "Contando los días"

El pasado mes de diciembre, Melody compartió un vídeo por redes sociales anunciando su embarazo. La cantante española ha mostrado a sus seguidores una nueva imagen actualizando su estado.

"Contando los días", expresó la artista en una de sus últimas publicaciones de Instagram. Melody anunció así la recta final de su primer embarazo, que sorprendió a muchos ante el desconocimiento de si estaba soltera o en una relación.

En Fiesta, Melody aseguró que tiene pareja. "Estamos los dos loquitos, estamos derretidos", declaró en el programa de Telecinco. Pero el que será el padre de su hijo prefiere mantenerse alejado de la vida pública.

"No soy una persona de contar mucho, pero no por nada, sino porque salgo al espectáculo para cantar y bailar y en la vida personal me gusta cuidarme mucho. Yo he elegido cantar, pero mi pareja no", explicó la artista, y añadió que es algo que debe respetar.

En otro de sus post de Instagram, Melody aseguró que estaba viviendo de una forma muy "bonita" esta nueva etapa y anunció que era un niño lo que estaban esperando.