La Plataforma Nexo lanza su partido político este sábado tras incorporar al socialista Enrique Calvet y al escritor Álvaro Bermejo

Con Edmundo Bal a los mandos y dos nuevos tripulantes -el exsocialista Enrique Calvet y el escritor Álvaro Bermejo-, la Plataforma Nexo pone rumbo hacia una jornada importante. Este sábado, 3 de febrero, Nexo celebrará su primera asamblea con dos objetivos: dar "luz verde" a la creación de un partido político y elegir una nueva junta directiva para la plataforma.

La cita estará marcada por la llegada de los dos nuevos miembros que unirán fuerzas con Bal, el escritor y fundador del Foro Ermua, Iñaki Ezkerra, o la periodista y escritora Ángela Vallvey. Según explican desde Nexo, el partido que surja de la plataforma tendrá un nombre distinto y será independiente de esta. El objetivo, indican, es presentarse a las elecciones europeas. Calvet y Bermejo se incorporan al proyecto tras la llegada hace tres semanas de Ezkerra y otros cinco compañeros que abandonaron la Tercera España, el proyecto político de Gabriel Tortella y Gabriela Bustelo.

Si bien es posible que este otro proyecto no llegue a tiempo para presentarse a los comicios europeos, el partido que surja de Nexo deberá competir con otro igual de novedoso: la Izquierda Española del jacobino Guillermo del Valle. No obstante, más allá de la novedad, no hay demasiados puntos en común entre ambas propuestas.

Parte del equipo de la Plataforma Nexo se reúne en los días previos a la asamblea. NEXO

Enrique Calvet: antiguo socialista y eterno europeísta

Enrique Calvet retoma una vida política que comprende décadas de trabajo en distintos proyectos, del PSOE a UPyD, pasando por el primer Ciudadanos. Sus andaduras arrancaron en 1968 en el Partido Socialista Francés. De madre francesa, dejó Toulouse por Madrid durante la Transición e ingresó en el partido de Enrique Tierno Galván, el Partido Socialista Popular que más adelante fue absorbido por el PSOE. Dejó el carnet del PSOE en 2005 al considerar que "Zapatero estaba traicionando los principios más elementales del Socialismo de la Transición".

Llegó a Ciudadanos en su momento fundacional, cuando solo era una plataforma, y asistió después al nacimiento de UPyD. Pasó a formar parte de este partido, que lo aupó al Parlamento Europeo justo antes de estallar. "Entonces me quedé de independiente y pude hacer muchísimas cosas, aunque yo he tenido experiencia en la UE desde 1986, cuando entré a representar a UGT en el Comité Económico y Social Europeo", relata Calvet a este periódico.

Finalmente, el economista protagonizó un intento frustrado de fundar su propio partido (ULIS, acrónimo de Unidos Libres Iguales y Solidarios). La covid fue la responsable del abandono de aquel proyecto, el último que emprendió Clavero hasta recibir la llamada de su "buen amigo" Iñaki Ezkerra, que le propuso unirse a Nexo. "El panorama en estos momentos es de alarma, España está a punto de desaparecer", lamenta Calvet cuando se le pregunta por qué se ha subido al barco de Edmundo Bal. Se ha visto atraído por el espíritu europeísta del espacio y porque ve puntos en común entre los planteamientos de Nexo y el manifiesto de Fernando Savater que en su época le convenció para unirse a UPyD.

Álvaro Bermejo: de narrar la política a meterse en ella

A diferencia de Calvet, que lleva décadas buceando en las aguas de la política, Álvaro Bermejo jamás se ha mojado los pies, se ha limitado a observar desde la orilla y contar lo que ve -hasta hoy-. Lo único que comparten sus trayectorias es la llamada de Iñaki Ezkerra, amigo común que también logró seducir a Bermejo para pasar de la narración a la acción.

Bermejo y Ezkerra comparten un contexto, el del País Vasco en tiempos de ETA, que ha marcado su forma de ver la política. En San Sebastián, Bermejo participó del grupo de agitación contracultural CLOC, junto a Fernando Aramburu. En la década de 1980 escribió en La Voz de Euskadi y en El Diario Vasco. A finales del milenio coordinó un ciclo internacional de conferencias por el que pasaron figuras del calado de Noam Chomsky.

Ahora, el vasco se adentra en la política activa sin abandonar el prisma del escritor. Lo hace, según cuenta a este periódico, ante la "urgencia de enderezar el guion" de este tiempo político. "Hacen falta nuevos protagonistas y que la trama sea coherente. Narrativamente la política actual en España es apasionante, pero vivirla es un desequilibrio", sostiene.

Del proyecto de Edmundo Bal le atrajo la búsqueda de la centralidad y el ánimo conciliador. Cree que es un espacio propicio para "dar voz" a los desencantados de la izquierda y de la derecha divagante, entre los que cita a Fernando Savater, a Félix de Azúa o a Nicolás Redondo. "Nexo está abierto a la permeabilidad", resume.