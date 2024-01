Las imágenes que desmontan la versión que Álvaro Muñoz Escassi dio en televisión

Álvaro Muñoz Escassi está de plena actualidad porque este pasado fin de semana concedió una entrevista al programa De viernes. En ella, contó por primera vez cómo se enteró de que tenía una hija no reconocida: "Llegó un momento en el que tenía que decidir ante los medios si Ana era mi novia o mi hija. Y ella me dijo que no quería ser mi novia", explicó.

En su entrevista, Álvaro jugó con las fechas y los nombres propios. Los pronunció creyendo que la respuesta sería el silencio, pero todo apunta a que habrá réplica. Durante todo este tiempo, Álvaro ha tenido la suerte de que Mercedes Barrachina, la madre de su hija, no ha querido hablar. Ha rechazado en numerosas ocasiones ofrecer una entrevista definitiva sobre su relación con el jinete. Las cosas podrían haber cambiado, pues Barrachina no está dispuesta a que se sigan hablando sobre ella.

En su polémica entrevista, Escassi también tuvo tiempo para repasar algunas de sus relaciones sentimentales más mediáticas, como su boda con la empresaria venezolana Raquel Bernal. Desdibujó la realidad al explicar que su enlace prácticamente fue un juego que se les escapó de las manos.

La realidad fue bien distinta, pues fue Álvaro quien se empecinó en casarse con Raquel, quien se portó como una auténtica dama en todo momento. Existen pruebas gráficas y audiovisuales del momento en el que, emocionado y aparentemente enamorado, hincó la rodilla y le pidió matrimonio en presencia de la madre y la hija de su pareja.

Álvaro debió beber del cántaro del olvido cuando aseguró que, debido a la premura en la que se preparó la boda, sus padres no pudieron viajar hasta República Dominicana. Según explicó él mismo a los muchos convidados españoles, la ausencia de sus progenitores se debió a que, por esas fechas, su madre había iniciado un tratamiento médico muy invasivo.

También omitió, o evitó explicar a la audiencia, que fue él quien cobró el 100% de la exclusiva de la revista Hola en la que, por cierto, se deshacía en elogios y halagos hacia su mujer. Según ha podido saber este que les escribe, Raquel aceptó hacer una exclusiva para ayudar a la familia de Álvaro e impedir que se produjera un desahucio.

A pesar de que la relación se terminó debido a la vida disoluta del andaluz, Bernal siempre ha intentado protegerle, evitando que recibiera ataques mediáticos y guardando silencio ante cualquier polémica. Tal vez hubiera sido más sencillo y elegante explicar la verdad.