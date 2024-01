La oposición carga contra el presidente del Pleno y Almeida les acusa de "crispar"

El primer Pleno ordinario del 2024 ha sido el pleno del "orden" y no precisamente por ser armonioso, más bien todo lo contrario. En un ambiente bronco y con una tensión más que palpable, el presidente de la cámara, Borja Fanjul (PP), ha llamado al orden en cuatro ocasiones a la oposición: una a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre; otra a la portavoz del PSOE, Reyes Maroto; y dos al concejal de Más Madrid Álvaro Fernández Heredia. En la bancada 'popular' la tensión no era menor, pues sin ser necesaria una llamada al orden, Fanjul ha pedido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que rebajara el tono: "Señor alcalde, el Pleno lo estoy presidiendo yo".

Pasadas las 9.30 horas de la mañana, a los quince minutos de comenzar el Pleno, Heredia ha subido al atril a comparecer sobre las limitaciones de Madrid 360, pero sus primeras palabras poco han tenido que ver. Sin olvidar la actitud violenta del portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, frente al concejal de Más Madrid, Eduardo Rubiño, en el último pleno de 2023, cuando golpeó unos papeles contra su botella de agua vacía, ha afirmado: "Lo único que tengo claro, es que el presidente de este Pleno, si ocurre algo, no va a hacer nada". Estas palabras le han supuesto su primera llamada al orden por no atenerse a la cuestión del debate, a lo que el edil de Más Madrid le ha contestado calificándole de "guardaespaldas del alcalde, José Luis Martínez-Almeida". Para después alegar que "en este Pleno, que es el Parlamento de la palabra, parece que hablar está penado, pero, sin embargo, agredir a otros no tiene ninguna consecuencia", lo que le ha costado la segunda llamada al orden. De haber recibido una tercera habría tenido que abandonar el Pleno.

En el Palacio de Cibeles pasaban los puntos del día y la tensión iba en aumento. En esta ocasión la protagonista era la portavoz de la oposición, Rita Maestre, quien ha acusado al presidente del Pleno de "cometer una ilegalidad porque se ha saltado el reglamento". El portavoz del PP, Carlos Izquierdo, se ha equivocado en el sentido del voto, que ha rectificado después, y el presidente del Pleno lo ha dado por bueno. Izquierdo ha alegado que "ha sido un error y se ha corregido inmediatamente". Maestre, por su parte, ha decidido no manifestar su voto después de que Fanjul autorizara el cambio de posicionamiento del PP.

En la rueda de prensa posterior al Pleno, Maestre ha anunciado que Más Madrid interpondrá un recurso contencioso por las "arbitrariedades" del presidente del Pleno, Borja Fanjul. "Vamos a intentar impedir que las arbitrariedades y parcialidades en la aplicación del Reglamento no queden impunes, que Borja Fanjul deje de comportarse como si el Pleno fuera un cortijo particular del PP y que pase a comportarse como el presidente del Pleno que es o que debería ser", ha expuesto Maestre..

Y si tres no eran suficientes, la portavoz socialista, Reyes Maroto, se ha apuntado la cuarta. Aludiendo al artículo 78 del reglamento, Maroto ha reclamado su palabra por alusiones, recibiendo el "no" por respuesta por parte de Fanjul. "Esto se llama censura, presidente. Esto es un Pleno, no un circo", ha protestado Maroto visiblemente enfadada, lo que le ha costado una nueva llamada al orden.

Con más ruido que propuestas en el Salón del Pleno, Maroto ha expuesto el punto 23, donde pedía la colaboración para "garantizar el respeto, la cortesía y la tolerancia" de los grupos políticos de la cámara. La portavoz ha criticado el "macarrismo" y "absolutitis" del PP, al mismo tiempo que ha denunciado "la crispación, odio y mentiras con la que movilizan a sus simpatizantes es la misma que traen a esta institución".

La proposición de Maroto incluía "que el presidente del Pleno se comprometa a aplicar el Reglamento Orgánico con objetividad e independencia y que mantenga el orden en los plenos para garantizar la calidad democrática de la institución". Con Fanjul en el centro de todas las cuestiones por sus decisiones, Almeida le ha "confirmado en el cargo" por su "extraordinaria labor en el pleno más crispado, tenso, bronco y embarrado", que jamás ha conocido en nueve años. El primer edil achaca este ambiente a "la entrada de la testaferra del 'sanchismo' en esta ciudad, que se llama Reyes Maroto", a quien ha calificado de "NO-DO del 'sanchismo", pues considera que Maroto va a Cibeles a "cantarnos todas las bondades del peor presidente que jamás tuvimos que pensar los españoles que tuviéramos que sufrir".

El portavoz del Grupo Popular, Carlos Izquierdo, ha acusado a los socialistas de la situación tensa y crispada que se vive en el Pleno de Cibeles: "Sánchez ha dinamitado la convivencia en España y de ahí vienen todos los males. La crispación de este Pleno tiene que ver con su presidente y con la actitud de su grupo". Por su parte, el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, ha acusado a su vez al PSOE de ser "un riesgo para la unidad nacional, el Estado de Derecho, la independencia judicial y la libertad de los españoles".

Almeida critica que Maroto trate de "denigrar" a Madrid

Las polémicas talas con motivo de la ampliación de la línea 11 de Metro que afectan al Paisaje de la Luz, declarado patrimonio de la Humanidad por la Unesco, han dado el salto al Pleno municipal después de un mes de enero donde no ha habido un día que no fueran las protagonistas de la actualidad. Almeida ha criticado que Maroto, trate de "denigrar" la imagen de la capital para que Unesco le quite la declaración de Patrimonio Mundial al Paisaje de la Luz.

En su intervención en el Pleno, el regidor ha reprochado a la socialista su actitud, que "afecta gravemente a la reputación de esta ciudad, con tal de conseguir sus objetivos políticos". "Señora Maroto, déjese de hipocresías, déjese ya de denigrar la imagen de Madrid. Póngase a trabajar por esta ciudad, que llevan ocho meses pagándole el sueldo a cambio de nada", ha reprochado.

Ante estas palabras, la portavoz del PSOE ha espetado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que "no puede tapar su responsabilidad con ceses" y "purgas", como la de la jefa de Patrimonio, y le ha señalado a él en el caso de que la ciudad perdiera la declaración Unesco por las talas en el Paisaje de la Luz. "Nos expulsa de la comisión de Patrimonio del Ayuntamiento y hoy hemos conocido que hay una nueva purga en la Dirección General de Patrimonio, pero no puede tapar su responsabilidad con ceses. Asuma sus responsabilidades", ha lanzado a Almeida en el Pleno de Cibeles.

Por su parte, la delegada de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha acusado a Maroto, de llevar a cabo un "chivateo" a la Unesco que podría "poner en peligro" la declaración de patrimonio mundial del Paisaje de la Luz.

Presunto amaño de oposiciones policiales

Una de las propuestas que llevan al pleno el PSOE y Más Madrid era crar una comisión de investigación para "esclarecer y depurar responsabilidades" por el presunto "amaño" de oposiciones de turno libre para ascender a comisario o inspector de la Policía Municipal. PP y Vox han votado en contra y esta comisión no tendrá lugar.

"Aquí ustedes no gobiernan, aquí se respetan las leyes, aquí se respeta a los jueces, aquí se respetan los principios de la democracia, que son sagrados, incluido también la presunción de inocencia. Y cuando hay una investigación judicial en marcha, se colabora con el juez, con el tribunal, y no se embarra el terreno", ha contestado la vicealcaldesa y delegada de Seguridad, Inma Sanz, en el Pleno de Cibeles.

Palacios y Otamendi, futuros hijos adoptivos

Entre tanto enfrentamiento, crispación y negación de propuestas, el Pleno ha considerado viable la proposición de Vox para que los arquitectos Antonio Palacios y Joaquín Otamendi sean nombrados Hijos Adoptivos de Madrid, a título póstumo. Esta propuesta ha sido respaldada por el partido impulsor, Más Madrid y PSOE, el PP, sin embargo, se ha abstenido. La moción, que ha salido adelante aunque no tiene carácter ejecutivo, incluía la señalización de sus principales edificios, como el de Cibeles, con placas del Plan Memoria Madrid.

Dos aprobaciones en el Área de Urbanismo

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado con carácter definitivo el plan especial para el edificio situado en la calle de Toledo, 98, promovido por la Parroquia de la Virgen de la Paloma y San Pedro el Real, en el distrito de Centro. Este edificio sufrió una explosión de gas hace tres años que le costó la vida a cuatro personas, desde entonces se encuentra sin uso. El inmueble mantendrá el uso que tenía previamente al siniestro como equipamiento religioso privado e incrementará su edificabilidad sin aumentar en altura para mantener la armonía con las edificaciones de su entorno.

Por otra parte, el Pleno también ha aprobado el plan especial urbanístico que hará posible implantar un nuevo hotel en el distrito de Centro, en dos parcelas delimitadas entre las calles de San Pedro y de la Verónica. Ambos terrenos contienen varias edificaciones sin uso y no significativas arquitectónicamente, una de ellas una iglesia desacralizada cuya fachada será conservada. El plan especial se realiza porque los inmuebles cambiarán su uso residencial a hospedería y porque esa fachada se incluye en el Catálogo General de Edificios Protegidos y se encuentra en el ámbito del Bien de Interés Cultural del Conjunto Histórico Recinto de la Villa de Madrid y en la zona de amortiguamiento del Paisaje de la Luz