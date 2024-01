Carta al negacionista desconocido

Señor o señora negacionista del cambio climático, le invito a que haga usted el siguiente ejercicio de meteoficción: si ahora está usted disfrutando en pleno enero de más de 24 grados en el sur y en el levante de la Península y ve que puede comer en camisa junto al mar, ¿ha pensado qué va a pasar cuando estemos en julio, la temperatura esté cerca de multiplicarse por dos, se baje la presión del agua que sale de nuestros grifos porque llevamos seis años de sequía y tenga usted la sensación de que el verano en España dura cinco meses?

Le anticipo que todo lo que a usted le encanta de este maravilloso invierno que desconcierta a nuestras plantas y animales le va a obligar a refugiarse al abrigo del primer aparato de aire acondicionado que se encuentre por delante. Y le aviso de que empezará a darse cuenta de que, pese a que no cree usted en estas pamplinas climáticas que lee en los medios, las temperaturas asfixiantes no son un episodio pasajero: la angustia térmica se ha comprado una casa en el vecindario y ha dicho que se queda aquí hasta orden en contrario.

Yo no le pido a usted que cambie de opinión. Por mí como si sigue pensando que la Tierra no es redonda y que el fin del mundo llegará dentro de un par de fines de semana. Lo que le pido es que no enrede más de la cuenta porque lo que nos estamos jugando nos concierne a todos. Diga lo que quiera. Invéntese la teoría conspiranoica que quiera. Pero deje que los demás hagan algo contra este espanto que desertizará nuestras ciudades a poco que sigamos negando la realidad como si nos hubiéramos inscrito en una asociación de petimetres sin fronteras.

No sé si estamos ante un cambio climático, pero lo que no me negará usted es que vivimos ya en un estado de emergencia climática. Y ante las emergencias, lo que toca es moverse y actuar. Así que siga así si quiere, con su superioridad altanera por bandera, pero deje que los demás actúen…antes de que sea demasiado tarde.