El PSOE descarta "por ahora" aceptar más cambios a la ley de amnistía aunque "queda tiempo" hasta la votación

El PSOE se inclina "por ahora" por rechazar nuevos cambios en la ley de amnistía. Los socialistas dicen estar "contentos" con el articulado, aunque admiten que "queda tiempo" para la votación -que se producirá este martes en el Congreso de los Diputados-, mientras ERC y Junts presionan para ampliar más la medida de gracia para blindar al expresident fugado Carles Puigdemont, sobre el que ahora recaen acusaciones de terrorismo y de recibir "soporte económico y militar" por parte de Rusia.

"En este momento estamos satisfechos, no hay ningún cambio, pero sí hay tiempo", ha asegurado en rueda de prensa la portavoz del PSOE, Esther Peña. Los periodistas han preguntado en varias ocasiones al respecto, recibiendo una respuesta similar en todos los intentos: "Les repito y les digo que no hay ningún cambio al respecto", ha apuntado la diputada de Castilla y León en referencia al texto que emanó de la Comisión de Justicia y que finalmente sí introdujo el terrorismo en la ley "siempre que no atente contra los Derechos Humanos".

La pasada semana, a horas de la votación en comisión, los socialistas rechazaban en principio aceptar nuevos cambios a la amnistía que no fueran "técnicos", aunque finalmente pactaron con las formaciones independentistas la ampliación de los delitos de terrorismo. "El documento que surgió la semana pasada es robusto, plenamente constitucional y en eso estamos", ha continuado Peña. Fuentes socialistas han negado que estén negociando con ERC y Junts, pero la portavoz sí ha asegurado que "de aquí a mañana" continuarán "hablando con todos".

Los cambios propuestos por los posconvergentes buscan ampliar dos meses más el periodo que abarque la amnistía -desde el 1 de noviembre de 2011- y añadir una disposición adicional para garantizar que la ley se aplique de forma "inmediata" una vez aprobada por las Cortes Generales. quieren ampliar los actos englobados en la norma, incluyendo los "atribuidos" en base a "operaciones policiales artificiosas orientadas a la criminalización de cargos públicos". Asimismo, pretenden amnistiar actos de "colaboradores" aunque no estén directamente "vinculados" al procés, un planteamiento que podría ir dirigido a personas como la presidenta de Junts, Laura Borrás -condenada por corrupción- o Gonzalo Boye, el abogado del expresident.

Con todo, fuentes del Gobierno aseguraron el pasado martes que no habría "más acuerdos" al respecto con Junts, formación con la que el PSOE debía celebrar una reunión en Ginebra a lo largo de este mes. A este respecto, desde filas socialistas optan por el secretismo de si dicho encuentro se ha celebrado o no ya y si se celebrará en los próximos días. "Si hay acuerdos, los comunicaremos", ha explicitado la sucesora de Pilar Alegría como portavoz del PSOE. "Ya no habrá más acuerdos", concluyeron las otras fuentes días atrás.