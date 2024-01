Las universidades defienden sus protocolos para recibir cadáveres: "No puede venir una funeraria a vendernos un cuerpo"

La Policía Nacional ha detenido a los responsables de una funeraria de Valencia por vender cadáveres de forma irregular a universidades, que luego utilizan esos cuerpos en sus facultades de medicina para que los estudiantes puedan realizar prácticas.

En España son las propias universidades las que se encargan de gestionar la donación de cuerpos para la ciencia, aunque sus protocolos son muy estrictos precisamente para evitar fraudes. "Nosotros no aceptamos ningún cuerpo que no esté en nuestra base de datos de donantes. Y esa persona donante ha tenido que darnos su consentimiento expreso en vida y delante de unos testigos, que también han firmado el documento. A nosotros no puede venirnos una funeraria a vendernos un cadáver", explican a 20 Minutos fuente de la Universidad de Valencia (UV), que se desmarca totalmente de esta trama.

Desde la UV subrayan que el procedimiento cambió hace unos años en la Comunidad Valenciana: "Antes sí eran las funerarias las que llamaban directamente a la universidad, pero el protocolo cambió hace años. Ahora son los familiares del donante quienes se ponen directamente en contacto con nosotros para informar del fallecimiento y somos nosotros quienes llamamos a la funeraria, que trabajamos con muchas distintas, para iniciar el procedimiento. No puede haber fraude porque a nosotros nos ha avisado previamente la familia del donante y sabemos que vamos a recibir ese cuerpo".

En la misma línea, la Universidad Jaume I (UJI) de Castellón indica que solo trabaja "con donaciones de cadáveres" y que "nunca se han adquirido cadáveres a través de un pago". Y también recuerda que son las familias quienes deben contactar directamente con la universidad: "No se debe contactar con la funeraria, ya que será la empresa contratada por la Universidad la que se encargará, gratuitamente, de trasladar el cuerpo a las instalaciones de la Universidad, así como de cumplimentar todos los trámites legales".

"A veces hay familias de pocos recursos que se dan cuenta de que no tienen dinero para pagar un entierro o una incineración y deciden donar el cuerpo a la ciencia porque es gratis, pero nosotros no aceptamos a nadie que no haya sido donante en vida y que no esté en nuestra base de datos", apuntan desde la UV.

Una vez aceptada la donación, es la universidad la que asume el coste de todo el procedimiento: "La universidad asume todos los costes y pagamos siempre el mismo dinero por todos los donantes porque es una tarifa estándar y muy ajustada. De hecho, pagamos a las funerarias menos dinero del que pagaría cualquier persona privada por una incineración", añaden.

En la propia web del Departamento de Anatomía de la Universidad de Valencia detallan el procedimiento a seguir para donar cuerpos a la ciencia y es muy similar al de las universidades públicas de otras comunidades autónomas.

En Madrid, la Universidad Autónoma (UAM) ha creado una web específica (www.donarcuerpoalaciencia.com) a través de la cual se puede donar un cuerpo. No obstante, en la propia web alertan de que hay empresas fraudulentas que tratan de gestionar la donación de cadáveres de forma irregular. "La UAM no tiene relación con las empresas que, anunciándose en internet como si fueran 'Asociaciones' o 'Programas de Donación', piden que se les done a ellas el cuerpo para la ciencia a cambio de encargarse gratuitamente de su recogida e incineración. Es conocido que dichas empresas prestan o ceden los cuerpos, o partes de ellos, a diversas universidades, hospitales, etc., y cobran por ello".

Hay más donaciones de cadáveres

Cada vez más gente dona su cuerpo a la ciencia, aunque muchas universidades siguen necesitando de esas donaciones para desarrollar sus prácticas o cursos de formación. "Es cierto que cada vez hay más donantes porque cada vez hay gente más concienciada a la hora de donar su cuerpo, pero nunca hemos tenido problema de estocaje porque entren demasiados cuerpos", señalan desde la Universidad de Valencia, donde cuentan con un stock permanente de unos 80 cadáveres.

"Se hacen muchas prácticas anatómicas en medicina, cursos de formación para cirujanos, etc. Se necesitan muchos cuerpos para poder trabajar y seguir investigando", añaden. De media, la UV suele recibir entre 40 y 50 cuerpos al año.

También explican que no todos son aptos para la ciencia: "Rechazamos muchos cuerpos que no cumplen con los requisitos. Uno de ellos es que no tenga una enfermedad infectocontagiosa, algo que ocurrió muchas veces en la época de covid. Nosotros hacemos una analítica y si el cadáver no está en condiciones, no se acepta".

"Tampoco aceptamos cuerpos con obesidad o delgadez extrema, que estén mutilados o que tengan algún procedimiento judicial pendiente", indican en la UV.