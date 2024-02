Manolo Tomàs, portavoz de la plataforma en Defensa del Ebro: "No somos insolidarios, es un problema de gestión del Govern"

Cataluña entró el pasado jueves en emergencia por sequia después de que las cuencas internas lleven meses al límite y muchos de los embalses del territorio catalán están en mínimos históricos.

En ese contexto, la Generalitat presentó a principios de enero dos proyectos para captar agua del río Ebro y asegurar el riego de apoyo a la comarca del Priorat (Tarragona). Sin embargo, en las últimas horas el Govern los ha aparcado y ha anunciado que se centrará en otras medidas.

Los proyectos tenían el objetivo de llevar agua a la parte del Priorat donde no llega la red de embalses de los Guiamets, Margalef y Siurana. Para ello, una de las propuestas era trasladar el agua desde Garcia (Ribera d'Ebre) hasta el pantano de Els Guiaments y después, al de Siurana. La otra, contemplaba la posibilidad de conectar el pantano de Margalef con el canal de Garrigues-sur.

Las dos propuestas no fueron bien recibidas por muchos vecinos de la zona, entre ellos los de la plataforma en Defensa del Ebro (PDE). Su portavoz, Manolo Tomàs (Tortosa, 1955), ha conversado con 20minutos para dar a conocer su posición al respecto.

​A la plataforma Defensa del Ebro (PDE) no le han gustado las propuestas. ¿Cuál es el problema?El problema que tenemos con el conseller es que se ha pasado un puñado de años gobernando y no ha tomado ningún tipo de medida para prevenir lo que está pasando. Además, durante estos años se ha creado un problema en la Cataluña central. Más de 200 ayuntamientos se han dado cuenta de que la gran mayoría de redes pierden muchísima cantidad de agua. Si no la perdiesen, no haría falta tanta prevención.