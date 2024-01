Todo empezó con una fotografía que subió a sus redes titulada "Mírame desofisticarme ante tus ojos". En aquel momento, la actriz Erin Moriarty, quien se ha hecho mundialmente famosa por dar vida a la superheroína Luz Estelar en la serie de The Boys, comenzó a recibir un inmenso aluvión de críticas por unos supuestos retoques estéticos a los que se había sometido a sus 29 años.

Aunque la intérprete no respondió de inmediato a dicha oleada de comentarios, sí lo ha hecho finalmente contra una periodista, Megyn Kelly, de 53 años, que ha arremetido contra ella en su propio pódcast utilizando para ello dos fotografías de Moriarty.

Según la periodista, en quien está basado el personaje de Charlize Theron en la película El escándalo, Moriarty está "obsesionada" con la cirugía plástica, así como que había recibido "inyecciones para cambiar completamente su rostro", que así te conviertes en "una versión falsa" de ti misma y que considera este tipo de operaciones un signo de "enfermedad mental".

Ante todo ello, y a través de su Instagram, la también actriz de películas como Blood Father o Captain Fantastic ha respondido. "Esto es algo que de verdad nunca pensé que iba a escribir", ha comenzado. "Todos estamos sujetos a cierto niveles de acoso durante nuestras vidas, pero estoy horrorizada y sentí que necesitaba tomarme un segundo para abordar estas cuestiones", ha añadido.

Es entonces cuando Moriarty se queja de haber recibido el vídeo del momento del pódcast en el que Kelly le ataca. "He recibido un mensaje con un vídeo repugnantemente falso y contraproducente hasta el punto de ser misógino de manera irónica", ha continuado, añadiendo que la periodista había utilizado, para la comparativa, una fotografía cuando ella tenía 21 años asegurando que era "del año pasado".

Asimismo, ha explicado que la fotografía que tanta polémica causó se la hizo tras maquillarse y usar una cantidad "importante de contorno" facial, viéndose ella "bonita". Más tarde, y debido a lo que ha definido como un "acoso" que le "rompió el corazón" y que le hizo "ir a llorar" con sus maquilladoras, eliminó la imagen en cuestión de su cuenta.

De hecho, añade que si no se ha borrado la cuenta ha sido para poder poner este mensaje, en el que arremete contra el "clickbait que le hace pensar a la gente que está informada". Eso sí, admite que se centrará en su trabajo y dejará en parte de lado las redes sociales añadiendo que muchos de sus seguidores, aquellos que la han criticado, ya no son bienvenidos a su cuenta.

"No hay excusa para estas horribles acusaciones, el abuso verbal que he tenido que borrar y la información genuinamente falsa que se ha utilizado para perpetuar un mensaje que solo es feminismo exhibicionista", ha escrito, puntualizado: "No tienen que creerme cuando digo que esos videos son absolutamente falsos, pero sí cuando digo que no aceptaré más comentarios así".

Para concluir, Moriarty ha sentenciado: "Nunca vais a saber por lo que alguien está pasando, pero aun así, no hay ninguna excusa para las palabras que se han dicho directamente sobre mí". Asimismo, antes de acabar, ha hecho una referencia a la corporación antagonista de la serie que protagoniza: "Así que debería darte vergüenza, Megyn Kelly. Qué vergüenza, Fox News (la encarnación de Vought)".