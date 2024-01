La mayor lección que Fabiola Martínez ha aprendido tras su separación de Bertín Osborne: "Te da miedo..."

En enero de 2021, Bertín Osborne y Fabiola Martínez anunciaron su separación tras casi dos décadas de relación, dejaron claro que el cariño y el respeto que se tenían u que aún perdura entre ellos.

En todo este tiempo, no han sido pocas las veces que la prensa ha preguntado a la venezolana por su expareja, ya sea por la relación que les une o por las noticias que genera Bertín por su vida amorosa.

Este domingo, durante la gala de Las Top 100 Mujeres Líderes, la empresaria reveló la mayor lección que ha aprendido tras su separación del artista.

"Más que estando sola en la madurez, cuando dejas de vivir la vida de otra persona y te encuentras con la tuya, sí es verdad que al principio de la separación yo tenía un vértigo terrible, porque te da miedo", ha reconocido. "Piensas si no puedo hacer esto, cómo voy a salir adelante, cómo voy a trabajar... Pero te das cuenta primero de que tienes valía para hacer muchas cosas y, luego, de que coges el control de tu vida y dices: 'claro que sí que puedo y ahora no quiero soltarlo'", aseguró.

Además, detalló cómo concilia su vida laboral y familiar. "Hoy en día la mujer toca muchos palos, cuesta mucho, falta mucho para que la conciliación familiar y laboral esté equilibrada, pero ahí estamos intentando, a veces no llego a todos e intento dar prioridad a lo que más me importa en ese momento", reveló.

"He pasado por muchas etapas. Antes era simplemente sacrificada, no miraba por mí, no me cuidaba, era volcada en mis hijos pero luego me di cuenta de lo importante que es estar bien y eso es algo que decimos siempre en la fundación. Si nosotras las madres estamos bien, nuestros hijos también van a estarlo y aprendí a partir de ahí que hay que cuidarse. Intento ser equilibrada, escuchar mucho a mis hijos, también estar abierta a lo que me digan sin perder la esencia como mujer", detalló sobre su evolución personal.