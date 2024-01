Bélgica 'olvida' la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en su presidencia del Consejo de la UE

Los tiempos corren y las prioridades cambian. Que lo pregunten si no en la presidencia belga del Consejo de la UE, que acaba de cumplir un mes y que ha decidido aparcar el tema de la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en la Unión, que sí fue uno de los asuntos clave durante el semestre español. No obstante, Bélgica no lo ha incluido por lo pronto en su primer Consejo de Asuntos Generales, que se celebra este lunes en Bruselas. El Gobierno español, eso sí, insiste en que mantendrá el tema a corto y medio plazo en la agenda de los 27.

En la agenda del encuentro de este lunes hay dos puntos, que suponen un pistoletazo de salida: un estudio sobre la situación del estado de Derecho, en el que se hablará precisamente sobre el momento que atraviesa España con la ley de amnistía y, además, precisamente la presidencia belga presenta sus prioridades. La presidencia rotatoria del Consejo será esta vez más corta que otras porque en junio se celebran elecciones europeas.

La oficialidad del catalán -y en un segundo escalón del gallego y del euskera- fue parte del acuerdo entre el PSOE y los independentistas para asegurar la investidura de Pedro Sánchez. Pero el tema apenas avanzó por las reticencias de otros Estados miembros, sobre todo en términos de encaje político y económico; el Ejecutivo, en ese escenario, se comprometió a hacerse cargo de los costes. Dados los pocos progresos el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont llegó a acusar a Moncloa de mentir.

Mientras, la Comisión Europea estima que el coste de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea sería de 132 millones de euros, según un informe preliminar. Para llegar a ese cálculo, Bruselas ha multiplicado por tres los 44 millones que cuesta actualmente al año a traducción y la interpretación al gaélico, pero deja claro que debe "llegar a un cálculo más preciso" que todavía no está en condiciones de elaborar, hasta que los Veintisiete acepten la oficialidad de las tres lenguas, algo que no se dará a corto plazo dadas las circunstancias.

El asunto de las lenguas tiene otra vía dentro del Parlamento Europeo, pues ya en 2022 el Gobierno envió una carta para que estas tres lenguas fueran de uso —aunque no oficiales— en la Eurocámara. Esta segunda fórmula es la que PSOE y Sumar han impulsado en el Congreso para que, desde hace ya meses, los diputados españoles puedan intervenir ya en catalán, gallego o euskera, pero también en asturiano, aragonés o aranés.

La utilización de las tres lenguas cooficiales de España como lenguas de trabajo de la UE fue discutido ya en el pasado por la Mesa del legislativo comunitario, aunque la decisión quedó pospuesta a la espera de lo que resuelva el Consejo de la UE este martes. Eso sí, si el tema se lleva a escala de los 27 y sale adelante, el Parlamento tendría que aplicarlas sin ningún giro más. El último precedente es el gaélico, que dio ese primer paso en la Eurocámara para luego convertirse en idioma oficial de la UE, que cuenta con 24.