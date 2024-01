Madrid aprobará en febrero la subida del precio de la vivienda protegida

La Comunidad de Madrid tiene previsto aprobar a mediados del próximo mes de febrero una subida del precio del módulo de la vivienda protegida en la región, según recoge el portal Idealista.

Según este portal especializado en vivienda, fuentes de la Consejería de Vivienda explicaron que "se han presentado algunas alegaciones y ahora mismo se están estudiando. El documento pasará a servicios jurídicos y posteriormente se mandará a boletín. Estimamos que a mediados de febrero estará publicado en el BOCM".

Según José María García, viceconsejero de Vivienda, "hay una cuestión de fondo que es la consolidación del incremento del coste de producción de una vivienda y los problemas de financiación que afectan a la viabilidad de los proyectos".

"Estamos en ese proceso de reflexión de revisión del módulo del precio de la vivienda protegida para encontrar ese punto de conexión entre la realidad económica de lo que cuesta producir una vivienda de protección pública y el efecto antiinflacionario que debe de tener la actualización de los módulos", dijo García.

En declaraciones a Idealista, García dijo que "Cuando asumí la responsabilidad de la Dirección de vivienda de la Comunidad de Madrid en el año 2015 había un porcentaje altísimo del territorio de la comunidad en el que el precio de la vivienda protegida estaba muy por encima del precio de la vivienda libre. Eso también te lleva a ser prudente a la hora de tomar decisiones".

"Lo que no podemos provocar al subir los precios del módulo es la sensación de que la Comunidad de Madrid está encareciendo el acceso a la vivienda asequible. Una crítica que nos harán, a pesar de que 12 comunidades autónomas ya han actualizado el módulo y las que no lo han hecho es porque no hacen vivienda de protección", añade García.

"Por tanto la respuesta sería: estamos en el proceso de revisión del módulo, habrá que hacerlo lo antes posible, pero sobre una base de convicción de que ese efecto, luego no sea inflacionario del precio final de la vivienda asequible", concluye.

Tal y como recoge Idealista, se prevé que los incrementos estén entre un 25% y un 35% de los valores actuales, que es ya el precio medio de la vivienda protegida más caro de España: 1.433 euros/m2.