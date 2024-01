Sandra Barneda reivindica equilibrar "la balanza" con Gabriela Guillén y Bertín: "En este caso no hay un discurso de la mujer"

Así es la vida ha informado en exclusiva de que Gabriela Guillén ha sufrido el robo de la sillita de bebé de su coche, al cual han asaltado rompiendo la ventanilla. Y Sandra Barneda ha dado su opinión acerca de cómo algunas colaboradoras han abordado este problema.

Raquel Arias, amiga de la modelo, ha defendido que, tras este asalto en el vehículo, Gabriela ha explotado, puesto que también la prensa la sigue muy de cerca desde que se quedó embarazada presuntamente de Bertín Osborne.

Además, el propio programa de Telecinco sacaba a relucir esta semana las transferencias que recibió la paraguaya de parte del presentador: siete más de las que ella aseguró en televisión. "No paran de salir cosas, y siempre es ella y ataques a la mujer", ha defendido la colaboradora del programa de Telecinco de su amiga.

No obstante, Sandra Barneda la ha interrumpido para "ser justos": "Ataques a la mujer... A mí me han puesto a parir por atacar a Bertín y también está bien que, aunque sea mujer, si no lo tenemos claro, no la vayamos a defender".

A estas palabras, que han sido muy aplaudidas en plató, la presentadora ha añadido: "No mezclemos las cosas, no se trata de favorecidos y desfavorecidos. Soy Libra e intento que haya una balanza, pero que no me la den ni por un lado ni por otro".

"El discursito de la mujer hace mucho daño al discurso real que tenemos que hacer de las mujeres", ha defendido Barneda. Así, ha remarcado sobre las informaciones que se destapan sobre Gabriela Guillén: "En este caso no hay un discurso de la mujer, hay una persona que ha ido a un plató de televisión que ha nombrado unas transferencias y cuando le han preguntado se ha callado".