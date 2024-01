Paula Cisneros, la 'influencer' del perfil 'Yo puedo con todo', se sincera sobre su lucha contra el cáncer: "No es fácil"

Hace cuatro meses, Paula Cisneros, una joven de 15 años que se ha hecho conocida en redes sociales por visibilizar el síndrome de Down, recibió una dura noticia que le hizo desaparecer de su perfil.

Fue su hermana Sara, que también se dedica a las redes sociales, la que explicó, con mucho dolor, que le habían diagnosticado un sarcoma tras muchas pruebas.

Ahora, Paula ha publicado su primera imagen en semanas y se ha mostrado con fuerzas tras volver a casa algunos días durante el tratamiento. "Vivir... ¡esa será mi mejor aventura!", ha comenzado escribiendo:

Ha revelado que "no está siendo fácil" su vida en estos últimos meses: "No puedo hacer muchas cosas que me gustan ni puedo ver a las personas que quiero, aunque ahora ya puedo pasar algunos días en casita".

"Las primeras semanas fueron muy complicadas para mí y mi familia", ha continuado: "He pasado por operaciones, pruebas, infecciones y por tres ciclos de quimio".

Animada, ha celebrado que comenzará pronto la cuarta quimio. "A pesar de todo, estoy bien, fuerte de corazón y cabecita y con la misma actitud de siempre", ha añadido: "Nos han dicho que vamos por el buen camino".