Virgen María, hija de Verónica Forqué, revela por qué no fue a los Premios Forqué 2023: "Se apropiaron del apellido de mi familia"

El pasado mes de diciembre se celebró la última edición de los Premios Forqué, galardón creado en 1996 en honor a José María Forqué, director de cine padre de Álvaro y Verónica Forqué. Sin embargo, en este acto que honra a las películas y las series españolas hubo una sonada ausencia, la de María Iborra, nieta del cineasta e hija de la fallecida actriz.

Tras la muerte de la intérprete en 2021, Virgen María, como se la conoce artísticamente, estuvo presente en la edición de 2022, pero no en la última. Y ella mismo estalló en redes contra la organización y explicó cuáles son los motivos de su ausencia.

"No asistí porque no me invitaron. A toda la gente del cine que me sigue: quiero que sepáis que lo que hacéis apoyando a los Premios Forqué es apoyar una empresa que se apropió del apellido de mi familia", sentenció en sus stories de Instagram.

"A los Premios Forqué se la pela mi abuelo, mi madre y lo que los Forqué han dejado. Si no fuera así, lo mínimo sería invitar a la única persona que es su legado", criticó.

Pero la DJ y permormer de 34 años fue más allá y aseguró que tampoco se sintió bien recibida en la edición de 2022: "Por no hablar de cómo me trataron la última vez que asistí".