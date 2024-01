Cómo solicitar el abono transporte gratuito de Madrid en 2024: estas son las tarifas

El transporte público se ha convertido en una de las mejores opciones para desplazarse por Madrid y evitar usar el vehículo particular. Los metros, buses y trenes conectan la comunidad de una punta a otra, lo que permite moverse fácilmente y a bajo precio. Además, los ciudadanos de la capital española pueden beneficiarse de una serie de descuentos o incluso la gratuidad de algunos abonos.

El Gobierno de Pedro Sánchez lleva un par de años impulsando una serie de ayudas con el fin de fomentar el uso del transporte público urbano. Estas van desde la rebaja del precio en los abonos del metro hasta la gratuidad en los trenes Cercanías y Media Distancia. A esto se suman las bonificaciones del 100% en los títulos multiviaje de los servicios de autobús estatales.

Abono gratuito de Cercanías y Media Distancia

Desde este mismo mes de enero, los madrileños pueden solicitar un abono de transporte gratuito para viajar sin ningún tipo de coste por todo el territorio español en tren. La vigencia de estos títulos es de cuatro meses y hay que depositar una fianza —10 euros en Cercanías y 20 euros en Media Distancia—, que será devuelta al final de la campaña.

Los viajeros podrán usar de manera totalmente gratuita el Cercanías y Media Distancia. Los usuarios tienen que adquirir un abono en cualquier estación de Renfe —en taquillas o máquinas de autoventa— o a través de la página web oficial. Estos son de carácter unipersonal, por lo que solamente puede ser utilizado por la persona titular del mismo. También se puede solicitar a través de la aplicación móvil de la compañía:

Descarga la aplicación en tu dispositivo.

Elige el núcleo de Cercanías correspondiente.

Selecciona la opción 'Comprar billetes'.

Elige 'Comprar' y selecciona el origen y destino habitual.

En el menú desplegable 'Seleccione una tarifa', escoge 'Abono gratuito para viajero frecuente'.

Introduce tus datos para el registro, salvo que ya tengas un usuario.

Se generará un código QR que se guardará en el 'wallet' de la aplicación y que puedes encontrar en 'Mis billetes'.

Además, los usuarios podrán disfrutar de una rebaja del 50% sobre el precio de todos los títulos multiviaje Avant: Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45. En este caso, tienen una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024 y se adquirirán en máquinas de autoventa, en taquillas o en la web de Renfe.

Abono gratuito de autobús

Los madrileños también podrán viajar en autobús de manera gratuita este 2024. El Gobierno ha impulsado un abono para aquellos viajeros recurrentes de las líneas de titularidad estatal. Los que quieran solicitarlo tendrán que hacerse con un título distinto por cada trayecto, aunque disfrutarán de viajes ilimitados.

Los viajeros pueden adquirirlos a través de los canales habituales de comercialización de abonos y títulos multiviaje de cada una de las empresas concesionarias, como Alsa o Avanza. Las compañías darán un código QR a cada usuario. Será personal e intransferible y solamente se podrá hacer un viaje de ida y vuelta al día.

Al igual que en tren, tienen una vigencia de cuatro meses y los solicitantes tendrán que abonar una fianza, que dependerá del origen-destino del título y se devolverá al finalizar la campaña si se han realizado un mínimo de 16 viajes. La fianza será de 20 euros para billetes de hasta 5 euros, de 35 para billetes de hasta 13 euros, de 50 euros para billetes de hasta 25 euros y de 65 euros para billetes de más de 25 euros.

Cómo solicitar el abono transporte en Madrid

La Comunidad de Madrid ofrece una gran variedad de títulos de transporte. Los precios varían en función del número de viajes o las zonas en las que se va a utilizar, entre otras cosas. Sin embargo, todos los abonos mensuales tienen una rebaja del 60% de su precio y los billetes de 10 viajes cuentan con una reducción de la mitad de su precio.

Dependiendo del abono que se vaya a adquirir, varía el proceso para solicitarlo. Los títulos personales —que van a nombre de un usuario y cuestan 4 euros expedirlas— deben adquirirse de forma online a través de un formulario en la página del Consorcio de Transportes de Madrid o presencialmente en las oficinas de gestión que se encuentran en diferentes estaciones de metro. En este caso, será necesario solicitar cita previa.

En el caso de la Tarjeta Multi, que es la que suelen comprar los turistas para desplazarse durante unos días por la ciudad y no están asociadas a una persona en concreto, se pueden obtener en cualquier maquina expendedora dentro del Metro. Estas, que cuestan 2,5 euros, permiten adquirir un billete sencillo o un bono de 10 viajes. Si se carga el abono turístico para moverse de forma ilimitada durante los días elegidos, es gratuita su expedición.

Cuánto cuestan los abonos del metro y bus en Madrid

Los mencionados descuentos del Gobierno no se aplican ni a los billetes sencillos ni a los billetes turísticos del transporte de la Comunidad. Los abonos de transporte de Madrid y los billetes de 10 viajes tendrán los siguientes precios: