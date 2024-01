Cómo será febrero 2024 para cada signo del zodiaco

El nuevo año 2024 ya está en marcha y una vez vistas las características principales del mismo, ahora ya vamos a centrar nuestra atención en el próximo mes que tenemos por delante, que en este caso es febrero. Un mes que, desde un punto de vista general, contiene muchas influencias astrales un poco difíciles para todos los signos, aunque todas ellas de carácter transitorio, por lo tanto, veremos como se desenvolverá cada uno de los signos en un escenario que no se presenta demasiado cómodo, y de qué modo deben proceder.

ARIES

En estos días muchos de los planetas van a tener una influencia más bien disonante y por ello os conviene evitar las iniciativas o los comportamientos demasiado audaces, no os conviene correr riesgos innecesarios y sí os vendrá bien actuar de un modo más sensato y prudente, sobre todo en asuntos tales como el trabajo, las finanzas y todo tipo de iniciativas mundanas. Debéis tener cuidado a la hora de hacer negocios o tratar asuntos financieros con amigos y personas de confianza, es probable que sufráis alguna decepción.

TAURO

Este será un mes bastante importante para vosotros en relación con el trabajo, finanzas y todo tipo de asuntos mundanos, pero también va a ser un mes de grandes contrastes, que os va a traer grandes alegrías y oportunidades, por un lado, pero también, por otro lado, importantes problemas y preocupaciones. Pero afortunadamente, la suerte va a estar de vuestro lado gracias al benéfico influjo de Júpiter, que transita por Tauro, y por esa razón, el mes va a ser positivo y fructífero para vosotros, aunque afrontéis problemas.

GÉMINIS

Aunque os encontréis muchos problemas y luchas por el camino, no cabe duda de que este mes puede ser muy positivo para vosotros, gracias a los excelentes aspectos que formarán con Géminis el Sol, Venus, Marte y Plutón. Los caminos van a ser difíciles y muchos problemas vendrán de forma inesperada, sin embargo, una sutil suerte va a estar de vuestro lado y os será de gran ayuda para superar con éxito las dificultades que os salgan al paso e incluso, en muchos casos, que el balance final del mes os sea muy positivo.

CÁNCER

Desde hace ya varios meses estáis recibiendo influencias muy favorables de importantes planetas como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, lo cual será una cierta garantía de que, aunque este próximo mes sea difícil y tenga algunas sorpresas poco agradables, al final lo vais a superar con éxito, y no solo gracias a vuestros esfuerzos acertados, sino también a ayudas o apoyos que os llegarán en el momento más necesario. Os enfrentaréis a algunas crisis tanto en la vida íntima como en los asuntos mundanos, aunque las superaréis.

LEO

Desde hace ya algunos meses Júpiter está influyendo poderosamente sobre vuestro destino y no solo os está atrayendo la suerte, sino también protegiendo vuestros caminos frente a toda clase de calamidades. Esto no significa que no vaya a suceder nada malo, sino que saldréis bien de ello en la inmensa mayoría de los casos. Este mes llegará con muchas dificultades, aunque en vuestro caso las mejores ayudas, apoyos, protección o soluciones os llegarán desde el exterior, ya sea por amigos, socios, familiares o de vuestra pareja.

VIRGO

A causa de los tránsitos del Sol y otros planetas este va a ser para vosotros un mes muy centrado en el trabajo, las responsabilidades y los asuntos materiales en general. Estas cosas se verán más realzadas de lo habitual, tanto en lo bueno como en lo malo a lo largo de estos días. Pero debéis actuar con mucha prudencia y reflexión, porque el mes traerá muchas dificultades, y gran parte de ellas llegarán de forma inesperada. Sin embargo, la suerte os llegará, en muchos casos, gracias a viajes, o personas venidas del extranjero.

LIBRA

Este mes será favorable, o moderadamente favorable, para vosotros gracias a las buenas influencias que estos días recibiréis del Sol, Marte y otros planetas, y que os van a traer alegrías y realizaciones tanto en el ámbito mundano como el terreno personal. Sin embargo, no debéis olvidar que, como norma general para todos, este sería un mes más bien crispado y difícil, pero a vosotros os será más fácil salir airosos de esas dificultades, y también tendréis mayores ayudas y ocasiones favorables. El trabajo os va a causar problemas.

ESCORPIO

Los tránsitos favorables de planetas poderosos como Júpiter, Saturno o Urano podrían contrarrestar o suavizar, en gran parte, las posibles dificultades que os salgan al paso a lo largo del mes. Pero lo más importante es que estos días van a ganar protagonismo todos los asuntos y vivencias relacionadas con la vida íntima, el amor y la familia, que serán los ámbitos donde van a estar centradas las mayores alegrías y también, en otros casos, los mayores problemas. Suerte en las uniones, tanto si son sentimentales como de trabajo.

SAGITARIO

En este mes que amenaza con ser algo problemático para todo el mundo, vosotros, sin embargo, vais a tener suerte en las relaciones y contactos de todo tipo, y aún la tendréis más si realizáis algún trabajo de cara al público o trabajáis en medios de comunicación hablados o escritos. Aunque lleguen algunas dificultades inesperadas, sabréis eludirlas o hacerles frente con éxito. También será un mes inspirado o favorable para quienes viajéis con frecuencia. Tendréis una moderada suerte en asuntos relacionados con el trabajo.

CAPRICORNIO

Afortunadamente, en vuestro caso, las posibles dificultades o tensiones que el mes podría traeros van a estar, en gran medida, contrarrestadas o suavizadas por unas excelentes influencias que estos días vais a recibir de planetas especialmente poderosos, como los gigantes Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Pero a pesar de esta protección, no obstante, conviene que tengáis cuidado a la hora de hacer negocios, inversiones y toda clase de asuntos financieros en general, pensad bien las cosas antes de ponerlas en marcha.

ACUARIO

Este será, en muchos aspectos, el protagonista del mes gracias al tránsito del Sol y otros planetas como Marte, Venus o Plutón. Tanto si es para bien, o algunas veces para mal, en estos días vais a brillar más de lo habitual y a menudo estaréis en el centro de los acontecimientos. La excelente influencia de Júpiter, al igual que en meses anteriores, os traerá suerte sobre todo en asuntos relacionados con la vida íntima, familia y hogar. Os esperan importantes sorpresas, que os parecerán malas en principio, pero luego será lo contrario.

PISCIS

El tránsito por Piscis del temido planeta Saturno unido a que, en líneas generales este va a ser un mes más bien difícil para todos, os tiene que llevar a actuar con mayor prudencia, sobre todo en los asuntos relacionados con el trabajo, los asuntos materiales y las cosas mundanas en general. Tened cuidado estos días con engaños, traiciones y los enemigos solapados en general, aunque en algunos casos vosotros mismos podríais comportaros como vuestro propio enemigo, promoviendo algunas iniciativas contrarias a vuestros intereses.