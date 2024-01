Casi la mitad de la ciudadanía sabe que este año se celebran elecciones europeas

El próximo 9 de junio se celebran en España las elecciones europeas, y casi la mitad de los españoles sabe de esta cita con las urnas (43,2%). Así se extrae de la encuesta de DYM para 20minutos. Eso sí, el dato se divide en dos partes: un 14,2% dice que conoce la fecha de las elecciones y es consciente de que tendrán lugar, mientras que un 29% asegura que pese a saber que es año de comicios al Parlamento Europeo no sabe cuándo estos van a tener lugar. En el otro lado hay un 56,7% que no sabe que se celebran elecciones europeas.

Esta cita con las urnas tendrá lugar entre el 6 y el 9 de junio, dependiendo del Estado miembro, y en ella se elegirán a 720 eurodiputados, en un Parlamento Europeo que será más grande que el anterior (tendrá 15 escaños más). España, en concreto, repartirá 61 asientos, dos más que en la legislatura que ahora termina. Francia y los Países Bajos también suman dos nuevos eurodiputados; y habrá un escaño más para Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Letonia, Austria, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia y Finlandia.

La composición del Parlamento se evalúa antes de cada elección, de acuerdo con los principios establecidos en los Tratados (es decir, un máximo de 750 diputados al Parlamento Europeo más el presidente o presidenta, no menos de 6 y no más de 96 escaños por país de la UE, y el principio de proporcionalidad decreciente, que trata de asegurar un nivel adecuado de representatividad para los Estados miembros más pequeños), y se basa en las cifras de población más recientes. Después de junio se abrirá la décima legislatura en la UE.

Según los partidos, refleja la encuesta de DYM, todos los votantes mantienen las mismas dudas sobre los comicios a la Eurocámara. Por ejemplo, en el caso del PP el 18,6% aseguran que conocen la cita electoral y saben cuándo se celebran; un 31,3% no tiene claro el día del paso por las urnas, pero hay un 50,1% que no conocen ni la fecha ni son conscientes de que hay elecciones. No cambian mucho los datos en el resto de partidos: en el caso del PSOE solo un 15,5% de los votantes saben de las elecciones y de su fecha, una cifra que sube al 17,2% en el caso de los electores de Vox y es de un 16% en los de Sumar. Estos últimos tienen, eso sí, la cifra más baja de desconocimiento (43,3%).

Con todo, las de junio serán las elecciones europeas más importantes de la historia reciente, y que además podrían provocar una especie de terremoto político. ¿Por qué? Porque es muy complicado saber qué va a pasar. Los sondeos, de momento, no son muy fiables, pero se pueden dar tres escenarios: el primero, que se mantenga la mayoría centrista, formada por populares, socialdemócratas y liberales; el segundo, con un Parlamento Europeo muy escorado hacia los extremos; y el tercero, con nuevas alianzas. De un lado estarían el PPE y ECR, y del otro S&D, Renew e incluso los Verdes.