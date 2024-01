Aitana habla de la importancia de llevar preservativos en el bolso y genera un debate en redes

Aitana Ocaña, a sus 24 años, ha pasado de tener una imagen de niña inocente a una más sexy y atrevida, algo que no está sentando bien a mucha gente. La cantante ya ha sido criticada por sus performances en el escenario, puesto que algunos consideran que no son aptas para todos los públicos. Ahora, la catalana ha vuelto a ser la protagonista de una nueva polémica de características similares.

La extriunfita ha grabado un vídeo para GQ enseñando las 10 cosas sin las que no puede vivir. Entre ellas se encuentran una cinta adhesiva, unas gafas de sol, un peine o una gorra. No obstante, también ha añadido preservativos en el listado de objetos, algo que ha generado un auténtico debate en las redes sociales.

En el vídeo, Aitana empieza explicando el motivo por el cual considera importante llevarlos, así como cuando tuvo la primera charla sobre ello: "Aparte de por lo evidente, por la conciencia de la educación sexual. Yo, cuando tenía 14 años, recordaré siempre que estábamos en el colegio y nos dijeron sin avisarnos antes: Chicos, tenemos una charla de educación sexual".

"Cuando tienes esa edad te da un poco de risa. Recordaré siempre que dije qué importante está siendo esto para mí. Qué importante que me estén explicando esto para entrar en ese tipo de conciencia y yo, a nivel personal, no los utilicé hasta pasado un tiempo", continúa diciendo.

Asimismo, la artista considera que este tipo de educación es importante que tenga lugar manera prematura: "Pero para mí, es muy importante que haya una conciencia desde temprano. Simplemente, para que se sepa. Ahora mismo, es un esencial bastante grande". En la entrevista, la catalana también confirmó que está soltera y declaró: "Creo que es importante divertirte, conocer a gente, no necesariamente tener sexo. Gustarte con alguien me remueve muchas cosas".

Los comentarios en relación a esta cuestión no han tardado en llegar, generando un auténtico debate en redes. Algunos usuarios han aplaudido a Aitana por cómo trata el asunto de los preservativos.

"Me parece genial que hable de educación sexual y que lleve preservativos si sois personas sexualmente activas hay que llevarlos siempre encima nunca sabes cuándo los puedes necesitar. Mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo", escribía una usuaria de X (antes Twitter).

No obstante, no todos los comentarios que ha recibido han sido en este sentido. Otros, han faltado el respeto a la extriunfita con mensajes hirientes e insultos. Y también están aquellos que han considerado que este tipo de mensajes no son adecuados para parte del público que siguen a Aitana y que son menores de edad. "Unas llevan aguacates y ella preservativos, sigo necesitando una palabra más fuerte que madre", escribía una internauta.