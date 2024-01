Mayor Oreja avisa de que Sánchez y sus socios fraguarán un camino a la autodeterminación que será legal porque el TC está "a su servicio"

El presidente de la Fundación Neos, Jaime Mayor Oreja, ha advertido este miércoles de que Pedro Sánchez y sus socios de investidura preparan un camino hacia la autodeterminación que será "absolutamente constitucional" gracias a la colaboración del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. El exdirigente popular ha cargado contra el magistrado, al que ha acusado de estar "al servicio" del proceso para acabar con la nación.

Mayor Oreja ha sido el encargado de presentar este miércoles un ciclo de conferencias organizado por la Fundación NEOS en Madrid bajo el título Sin frenos: el camino suicida hacia la autodeterminación, en el que varios rostros de la política y la sociedad civil como Rosa Díez o Fernando Savater han analizado el escenario actual y futuro de Cataluña. Según el que fuera ministro del Interior con José María Aznar, la situación actual es "de extrema gravedad", fruto de la "maldad" de los impulsores del proceso separatista.

El también expresidente del PP vasco ha remarcado que las aspiraciones de las formaciones independentistas van más allá de la amnistía y ha advertido de que "el siguiente paso" es la autodeterminación. "Lo siguiente es la autodeterminación, aunque sepan que como derecho unilateral de secesionismo no va a tener cabida inicialmente en España ni en la Constitución Española", ha avisado.

No obstante, pese a vaticinar el choque de la independencia de Cataluña con la carta magna, Mayor Oreja ha vaticinado que el camino hacia la autodeterminación no será "frontal", sino que tendrá "puntos intermedios" que Sánchez y sus socios procurarán revestir de legalidad. "Todo lo que harán será absolutamente constitucional, porque entre otras cosas el presidente del Tribunal Constitucional está al servicio de este proceso y no tendrá miedo de pasar a la historia más negra de España pisoteando la Constitución", ha afirmado.

En esa línea, el presidente de la Fundación NEOS ha afirmado que, tras las elecciones generales del 23 de julio, España vive una nueva etapa de "totalitarismo y balcanización", debido a que los pactos de Sánchez con el independentismo están desprestigiando a la nación. "Solo podrán avanzar en la balcanización si frenan la independencia del poder judicial, si se produce un deterioro progresivo de la libertad", ha expresado.

