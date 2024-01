Cristina Carles: "Se ha abusado mucho con los animales de apoyo emocional, llegando a verse pavos reales o ponis en los aviones"

Compartir la vida con un perro tiene muchos beneficios, algo que se ha estado demostrando en los últimos años gracias a numerosos estudios y análisis sobre qué nos aportan por sí solos y lo positivo que puede resultar el día a día a su lado (en cuanto a la realización de rutinas, la actividad física, etc.).

Todas estas aportaciones que ofrece la convivencia con perros (y también con otros animales) han resultado en figuras como las de los perros de apoyo emocional, canes que nos acompañan a cualquier parte (incluso en aquellos lugares donde los animales no tienen permitido el accesso).

No obstante, cada vez son más las empresas que se están poniendo más y más estrictas a la hora de admitir este tipo de perros en sus establecimientos. Un ejemplo de esto son las compañía aéreas, quienes piden un certificado concreto que afirme que nuestro perro, no solo es de apoyo emocional, si no que también se sabe comportar en la cabina del avión.

Pero, ¿por qué en los últimos meses ha cambiado esta situación? Cristina Carles, directora de la asociación Áskal, dedicada al adiestramiento de perros de señal, explica que se ha producido un cambio en la terminología. "La Assistance Dogs International ha reconocido la categoría de perros de servicio psiquiátrico", afirma.

¿Qué son los perros de servicio psiquiátrico?

Desde la asociación, Carles explica que desde hace un tiempo se acercaban muchas personas pidiendo certificar a sus compañeros de cuatro patas como perros de apoyo emocional. "Nos explicaban que hasta ahora podían volar con su perro, pero que ahora las compañías les piden un certificado, lo que ha coincidido con el reconocimiento por parte de la Assistance Dogs International de los perros de servicio psiquiátrico".

Como Áskal es una de las pocas asociaciones en España que cuenta con el respaldo de la Assistance Dogs International para la certificación de perros de asistencia (en diferentes categorías), es también una de las pocas que puede proporcionar este certificado de "perros de servicio psiquiátrico".

"Áskal tiene instalado un equipo de entrenadores en España y en América latina muy valioso al cual no le estábamos sacando partido", comenta su directora. "Pensamos que podríamos optimizar el equipo que ya teníamos dando respuesta a todas estas solicitudes y nos animamos a hacerlo con prudencia y pruebas piloto".

Se empezaron a utilizar perros de apoyo emocional que no estaban bien educados, simplemente porque había un informe del médico o psicólogo detrás

De este modo, Carles explica que conseguir este nuevo certificado para un perro no es tan fácil como lo era antes (cuando tan solo necesitabas un informe médico o psiquiátrico). "Este cambio se ha producido debido a que en Estados Unidos nadie te pedía explicaciones si llegabas con un perro a un avión, por ejemplo", relata.

"Bajo esa lógica se empezaron a utilizar perros de apoyo emocional que no estaban bien educados, simplemente porque había un informe del médico o psicólogo detrás, lo que ha dado pie a problemas y de lo que se ha abusado en exceso porque, de hecho, la normativa en América habla de animales, por lo que se han llegado a ver pavos reales e incluso ponis", comenta Carles.

La directora de la asociación no duda en que la compañía de los perros reconforte, pero señala que es importante que estén también adiestrados para evitar incidentes como los que han llevado a las compañías aéreas a ser más estrictas con el certificado (siendo el único que se admite ahora el de la Assistance Dogs International.

Quién puede adquirir el nuevo certificado y cómo

"El examen lo componen las mismas pruebas para todos los perros del mundo por lo que, aquellas personas que quieran que sus perros puedan acreditarse correctamente, nosotros les podemos ayudar", afirma Carles. "De esta forma también podemos optimizar nuestro equipo y ayudar a personas que lo necesitan".

Por supuesto, desde la asociación aseguran que sigue siendo necesario un informe médico o psiquiátrico que ellos valoran antes de aceptar la solicitud de adiestramiento. "El terapeuta, además, tiene que asegurarnos que la persona puede cuidar y atender al perro, por lo que también puede formar parte del proceso de adiestramiento, ya que nosotros no lo hacemos, si no que ofrecemos la ayuda para que los propios tutores lo hagan", aclara.

De tener simplemente un perro que nos hace sentir mejor a uno que se comporta bien y que realiza tareas específicas, hay un gran cambio

"Además, no es que se adiestre a todos los perros de la misma forma solo para aprobar el examen, si no que cada perro es instruido en habilidades estándares y habilidades específicas que ayuden a su tutor acorde a sus necesidades", detalla Carles. "Por ejemplo, a que el perro lleve un estuche con medicamentos o agua, lo que nos recomiende el terapeuta"

En este sentido, el perfil de personas a las que pueden ayudar es muy amplio, por ello la directora de Áskal insiste en la importancia de hablar con el terapeuta para saber cómo el perro podría ser más útil. "De tener simplemente un perro al lado que nos hace sentir mejor a uno que se comporta bien y que además realiza tareas específicas que aportan beneficios, hay un gran cambio que da confianza a las compañías", concluye.