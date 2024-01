Las 11 comunidades gobernadas por el PP se coordinarán para aplicar la misma Selectividad en 2025

Las 11 comunidades autónomas gobernadas por el PP [no tienen la competencia en Ceuta y Melilla] ofrecerán la misma EBAU a sus estudiantes. Al menos este es el compromiso de Alberto Núñez Feijóo, que lleva años, desde que era presidente de la Xunta de Galicia, reivindicando un único examen para todos los españoles. Tal y como ha anunciado el ahora presidente del PP durante un coloquio sobre Educación celebrado en León, el examen de acceso a la universidad debe tener el mismo contenido, criterio de corrección y fecha de celebración con independencia del territorio donde se realice la prueba.

"Lo que el Gobierno se niega a impulsar para el 100% de los estudiantes españoles, lo aplicaremos sobre el 70% que reside en autonomías donde gobierna el Partido Popular", sostienen desde la oposición pocos días después de que Pedro Sánchez anunciara su plan de refuerzo escolar en matemáticas y comprensión lectora ante los malos resultados en el informe PISA.

"Eso no podemos permitirlo, algo está fallando", ha concluido Feijóo, quien ha propuesto exportar a toda España el modelo de Castilla y León, dado que ha registrado mejores resultados en dicho informe que Dinamarca, Países Bajos o Canadá. "Castilla y León es nuestro referente" y su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, "debería de ser la referencia educativa de todos los presidentes autonómicos de España", ha dicho.

Para el PP, el reciente anuncio del presidente del Gobierno es una muestra de su "fracaso" en el modelo educativo. Los barones populares exigen a Pedro Sánchez "humildad para reconocer los errores, diálogo con las comunidades autónomas para enmendarlos, y coordinación con las administraciones públicas para redefinir un sistema que lastra el talento de nuestros estudiantes y les penaliza en su futuro".

El líder popular propone avanzar en la senda "contraria" que ha diseñado el Gobierno, cuando en pandemia permitió aprobar Bachillerato con un suspenso, entre otros cambios. Por lo contrario, el PP plantea "que la excelencia no sea una excepción e igualar al alza y no a la baja. Porque "no se trata de blindar las desigualdades sino blindar las oportunidades".