Puente dice que la enmienda pactada con Junts y ERC sobre terrorismo evita hacer "un traje a medida" a Puigdemont

El Gobierno no ha traspasado la "línea roja" que se puso en relación con delitos de terrorismo con la enmienda que este martes pactó con Junts para que puedan ser amnistiados aquellos que no supongan una violación de derechos humanos, sino todo lo contrario. Así lo ha afirmado este miércoles el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que, en su lugar, ha asegurado que lo que se ha evitado ha sido hacer "un traje a medida" a Carles Puigdemont.

"Lo que se ha hecho es bastante claro y explicarlo sobra. Hay quien quiere hacer un traje a medida en un sentido y otros tratan de evitarlo. Esa es la situación", ha dicho Puente a su llegada a la comisión de Transportes del Congreso donde comparece este miércoles para explicar las líneas generales de su Ministerio para esta legislatura.

Puente ha negado que con la enmienda pactada entre el Gobierno y Junts se haya superado la "línea roja" que hace unos días él mismo trazó en relación con los delitos de terrorismo, que en la primera versión de la proposición de ley de amnistía no sería posible amnistiar cuando haya una sentencia firme. Ahora, con la última enmienda, esto no será a sí en todos los casos, porque sí se podrá aplicar la ley de amnistía cuando el delito de terrorismo cuando no haya causado "violaciones graves de derechos humanos".

"No se ha eliminado, se han puesto simplemente algunas cautelas en relación con cosas que están sucediendo que son muy obvias", ha afirmado sobre la 'línea roja' que eran los delitos de terrorismo.

Tribunal Constitucional fetén

Por lo que respecta a las críticas -después rectificadas- que hizo este martes el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, que llamó al Tribunal Constitucional "cáncer del Estado de Derecho", Puente se ha remitido "a la ley del embudo". "Para el PP, el Tribunal Constitucional era fetén cuando había un militante suyo de presidente y ahora ya no es tan fetén", ha dicho.

El ministro ha reconocido que "rectificar es de sabios", en alusión a que unas horas después González Pons se desdijo. "Quiero retirarla y disculparme de manera muy concreta con las personas que sufren o han sufrido esa enfermedad", dijo el dirigente del PP.

"Si González Pons rectifica y lo hace en tan poco tiempo, yo creo que es consciente del error que ha cometido. Es verdad que la rectificación es un poco absurda porque, en lugar de a las instituciones del Estado a las que ha ofendido, parece que es para los enfermos de cáncer, que tampoco tenían la culpa de que les metieran en eso", ha dicho Puente este miércoles.