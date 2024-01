Violeta Mangriñán cuenta el problema que le han detectado a su hija antes de nacer: "Enseguida he empezado a pensar cosas feas"

A poco menos de diez días de que Violeta Mangriñán tenga su segunda hija, Gia, la influencer ha sufrido una nueva complicación. No obstante, en este caso, ha sido a la pequeña a la que le han detectado un problema tras acudir al médico.

El 31 de enero es la fecha prevista, tal y como la joven ha contado, para que salga de cuentas. No obstante, la alegría e ilusión que tiene tanto la creadora de contenido como Fabio Colloricchio se ha visto un poco empañada por una dificultad. En este sentido, Violeta ha contado en sus historias de Instagram que han detectado un quiste en uno de los ovarios de su bebé.

La extronista de Mujeres y hombres y viceversa ha publicado una imagen en la que se la puede ver antes de la monitorización, tumbada y mostrando su barriga. Tras ello, se ha grabado un vídeo en el que aparece junto a su pareja en el coche, después de la visita médica. En el post, la influencer ha explicado que no se trata de un problema grave, pero que, dadas las circunstancias, ha empezado a pensar "cosas feas".

Violeta Mangriñán cuenta cuál es el problema que tiene su hija. @violeta(INSTAGRAM)

"Estoy un poco sensible, nos han dicho que Gia tiene un quiste en uno de sus ovarios", explicaba Violeta, visiblemente afectada por la noticia. Asimismo, Mangriñán, con el objetivo de no preocupar demasiado a sus seguidores, ha querido quitarle hierro al asunto: "No es nada grave, es algo bastante común y frecuente en bebés niñas, pero a mí me han dicho eso y enseguida he empezado a pensar cualquier cosa fea, me he puesto bastante triste".

Por último, la exconcursante de Supervivientes ha contado que su hija no nacerá antes de lo previsto. "Si es mejor para ella, que esté ahí el tiempo que necesite". Encima del vídeo, también ha escrito unas breves pero contundentes palabras: "Paz y ciencia".