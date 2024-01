González Pons no descarta que el PP deje de presentar recursos ante el TC actual, al que llama "cáncer del Estado de Derecho"

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, no ha descartado este martes que su partido deje de presentar recursos ante el actual Tribunal Constitucional (TC) porque lo considera "un cáncer del Estado de Derecho" en las actuales condiciones. El órgano de garantías tiene mayoría de magistrados progresistas desde hace un año que ha dado el visto bueno de forma sistemática a todo tipo de leyes y decretos del Gobierno de Pedro Sánchez.

"En estas condiciones, que a nadie le sorprenda que el PP un día decida no recurrir nada más al Tribunal Constitucional, y que nos esperemos a que venga un nuevo tribunal", ha destacado en un coloquio del Círculo Ecuestre de Barcelona junto a La Vanguardia. A la pregunta de si tampoco recurrirán la ley de amnistía, no ha querido precisarlo, pero ha insistido en que "el cáncer del Estado de Derecho en España se llama TC, presidido por Cándido Conde-Pumpido".

Para González Pons, el actual TC está contaminado políticamente y está cayendo en el descrédito. En consecuencia, considera que no puede cumplir con su objetivo: "Hay partes del cuerpo que pueden contaminarse, pero si se contamina el cerebro o el corazón, el cuerpo colapsa".

"Si recurrimos al TC y permitimos un fallo contaminado políticamente, le permitiremos mutar la Constitución, y que este tribunal cambie una interpretación constitucional. Si no recurrimos o lo hacemos por otras vías, le hurtamos al TC de Pumpido la posibilidad de mutar la Constitución", ha explicado.

Sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha destacado la necesidad de lograr un acuerdo con el PSOE, pero considera que los socialistas han dado "un paso atrás" y han renunciado a sentarse con el PP porque, a su juicio, han elegido otros compañeros de viaje. "Para negociar con alguien tienes que confiar y no sentirse insultado", ha recalcado el también exeurodiputado del PP.

Según González Pons, Sánchez es "un presidente vampirizado porque, todas las noches, los vampiros van y le chupan un poco de sangre", y cree que con esta dinámica la legislatura se alargará en el tiempo por el interés que ve en ello en Junts, ERC y Bildu. Y es que, según él, las elecciones generales proporcionaron a dichas fuerzas una matemática parlamentaria inmejorable: "Si fuera el que le ha tocado el cuponazo, cobraría hasta el último euro. Y se lo van a cobrar".

Sobre qué le diría si le llamara el expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts Carles Puigdemont, ha explicado que ya se lo ha encontrado muchas veces en Bruselas y han hablado, porque "con las personas se puede hablar, otra cosa es de lo que hables". "Lo que es profundamente reprochable es lo que ha hecho el PSOE, que ha negociado algo que no era suyo. Yo puedo negociar con usted sobre lo que me pertenece o tengo capacidad de disponer, pero no puedo disponer sobre cosas que no son mías o de todos, sin consultar y contar con todos", ha añadido.

En relación al 'caso Pegasus', González Pons ha explicado que el PP pedirá ver el móvil de Sánchez en la comisión de investigación en el Congreso y conocer la información de los tres gigas que le robaron. En caso de que no sea posible en la Cámara Baja, lo harán en el Senado.