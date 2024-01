Iñaki Urdangarin presenta a Ainhoa Armentia a su madre

Iñaki Urdangarin lleva en torno a dos años saliendo con Ainhoa Armentia. Desde entonces, la pareja se ha mostrado muy discreta y ha intentado estar alejada del foco mediático. No obstante, el exduque de Palma aún no ha firmado su divorcio con la Infanta Cristina.

Ahora, el que fuera jugador de balonmano, se encuentra muy ilusionado con su nueva pareja y ha dado un paso muy importante en su relación. La abogada es una parte de la vida de Urdangarin, si bien ni sus hijos, ni la madre de este, han visto con buenos ojos esta relación. Ahora esto acaba de cambiar.

Tal y como contaban hace unos días en el programa Así es la vida, Ainhoa habría sido vista entrando en coche, con su propio mando, en la urbanización en la que reside la madre de su pareja. No obstante, esto no ha sido todo, puesto que según los vecinos de la zona, esta no ha sido la primera vez que Ainhoa visita a Claire: "Los vecinos nos dicen que viene aquí, incluso para las noches desde hace alrededor de un año".

De hecho, según los mismos, tanto Iñaki como la abogada, habrían pasado varias noches en la casa de Claire. Ambas se conocerían desde hace tiempo, no obstante, Claire no quería que se hiciera público, debido a que mantiene una buena relación con la infanta Cristina y no quiere fallarla.

Lo que está claro es que la relación cada vez está más consolidada. Asimismo, tal y como desvela Lecturas, Ainhoa habría conocido a uno de los hijos de su novio, Pablo, y este año tiene previsto poder ir a vivir juntos a su nueva casa. En este sentido, ambos habrían alquilado una ca a en las afueras de Vitoria, con opción a compra. De hecho, estarían haciendo reformas para poder mudarse lo antes posible.