Tu horóscopo diario: martes 23 de enero de 2024

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 23 de enero de 2024. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No te agobies por los problemas y retrasos que vayan surgiendo en el trabajo, tan solo son dificultades pasajeras para las que solo es preciso que tengas un poco de paciencia, algo que suele ser sumamente difícil para ti. Este puede ser, y será, un mes fructífero para ti, pero no todos los días serán igualmente armónicos.

Tauro

Hoy la influencia de Urano y Plutón, que en estos momentos es muy poderosa, te va a traer un día con abundantes tensiones, crispación y a veces conflictividad, aunque esto no significa que vaya a ser malo, pero sí será un momento en el que no debes dejarte pisar, porque te intentarán hacer una injusticia o algún engaño.

Géminis

Hoy van a reinar en el cielo influencias explosivas o violentas, como las de Urano o Plutón, que te impulsarán a actuar de un modo tajante o tomar decisiones que implicarán cortar por lo sano, ya sea en el trabajo o la vida íntima. Sin embargo, lo más importante es que debes tener precaución con los accidentes o lesiones.

Cáncer

Hoy podría ser un día de mucha tensión emocional, desde el punto de vista de las influencias planetarias, y precisamente por ello lo que más te convendría hacer es, precisamente, aquello que más te suele gustar, es decir, mantenerte en segundo plano y evitar meterte en conflictos, tanto en el trabajo como la vida familiar.

Leo

No corras riesgos innecesarios ni tomes iniciativas temerarias, al menos no lo hagas hoy, porque no te van a salir como deseas e incluso podrían volverse en tu contra y traerte problemas. En el mejor de los casos, tendrás que luchar y sacrificarte mucho más de lo que creías, aunque luego salgan bien. Sujeta tu temperamento.

Virgo

Hoy es un día algo difícil, desde el punto de vista de los planetas, por ello no debes quejarte si sintieras que tienes las manos atadas y los acontecimientos no te permiten actuar o tomar iniciativas libremente, quizás el destino te esté haciendo un favor, aunque tú no lo sientas de esa manera. Te llega un difícil viaje de trabajo.

Libra

Este será uno de los signos más favorecidos de este día, porque aunque las influencias astrales van a ser un poco crispadas, sin embargo, tú sabrás sacar provecho en tu beneficio de esta situación gracias a tus excelentes habilidades diplomáticas y tu gran capacidad para caer bien a todos. Además, tendrás una alegría en el amor.

Escorpio

Hoy la influencia dominante de Plutón, tu planeta regente, te va a traer un cierto protagonismo y una tendencia a imponer tu voluntad sobre quienes te rodean, o impedir que ellos te impongan la suya. Es un día favorable para ti, aunque quizás no sea demasiado cómodo o tranquilo, pero te traerá éxitos y frutos en el trabajo.

Sagitario

Aunque hoy no tendrás un mal día y sacarás adelante con éxito los asuntos de trabajo, sin embargo, sí va a ser un día triste, ya que te enterarás de las adversidades o los sufrimientos en el amor o la vida familiar, que van a afectar a uno de tus seres más queridos, y no podrás hacer nada, o casi nada, para aliviarle de su carga.

Capricornio

Estás de enhorabuena porque hoy Venus, el planeta del amor, va a comenzar un tránsito de varias semanas por tu signo, eso te beneficiará en todo lo relacionado con el amor y los placeres y también te ayudará a resolver algunos conflictos por una vía de entendimiento y concordia, tanto si son de trabajo como en la familia.

Acuario

Urano y Plutón se hallarán dominantes en el día de hoy y eso hará que saques tu lado más tajante, firme y radical, cosa que te podría traer problemas, especialmente en el trabajo. No te callarás ni retrocederás ante situaciones que tú consideres injustas y además tendrás una tendencia a hacer las cosas a tu manera y a tu ritmo.

Piscis

Las influencias dominantes de planetas fuertes y agresivos como Urano o Plutón podrán ser perjudiciales para otros, pero a ti te van a beneficiar en muchos casos, porque te va a dar la fuerza y el valor necesario para enfrentarte a los problemas y luchar por todo aquello que deseas y te importa. Además, las cosas te saldrán bien.