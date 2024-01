Violeta Mangriñán explica los motivos por los que volvió a Madrid tras residir en Valencia: "Vivía en el AVE"

2023 ha sido un gran año para Violeta Mangriñán tanto en lo personal como en lo profesional. No obstante, la influencer ha sufrido muchos cambios a lo largo de este período, entre los que se encuentra una doble mudanza y un embarazado.

La creadora de contenido, que acostumbra a hablar de su vida cotidiana a través de las redes sociales, se encuentra a tan solo unos días de dar a luz. Por ello, ha querido compartir cómo han sido esos últimos meses en los que casi no ha podido descansar. Asimismo, sus seguidores han aprovechado la ocasión para preguntarle a Violeta si, cuando nazca su hija Gia, tiene intención de volver a vivir en Madrid.

Recordemos que durante años Violeta ha estado viviendo en Madrid, no obstante, el pasado año se mudó a Valencia, ya que es donde se encuentra su familia. Pero pocos meses duró en esta ciudad. Ahora, la que fuera concursante de Supervivientes ha querido explicar los motivos de esta mudanza tras ser preguntada.

La 'influencer' cuenta lo motivos de la mudanza. @violeta(INSTAGRAM)

"Si pudiera elegir viviría en Valencia, la verdad. Pero con mis hijas y el trabajo en Madrid he podido comprobar que es inviable. Por suerte amo y me encanta Madrid. Me considero medio madrileña ya", empezaba diciendo en el post de Instagram.

Asimismo, la extronista de Mujeres y hombres y viceversa ha confesado que se pasaba la semana viajando: "Igual si no me viste del todo adaptada a Valencia fue porque vivía prácticamente en el AVE, viaje para arriba y para abajo". En la publicación también ha señalado que su novio, Fabio Colloricchio, prefiere vivir en la capital: "Fabio prefiere vivir en Madrid, le gusta Valencia, pero en verano y para ir de vez en cuando. Así que, un conjunto de cosas me trajeron aquí de vuelta y probablemente establezca mi vida aquí".

La influencer también ha contado cómo, en los nueve meses que lleva de embarazo, no ha parado ni un solo instante. Esto se debe a que es "un culo inquieto" y no puede evitarlo: "He ido a las 9.00 a dejar mi coche en el taller que le toca revisión general y a las 12 tengo cita en Hacienda".

Violeta explica cómo han sido estos últimos meses. @violeta(INSTAGRAM)

"Mientras Gia no quiera salir, yo sigo con mis quehaceres, no sé estar en el sofá tranquilita, de hecho, no me he sentado una sola tarde en el sofá en 9 meses. No soy mejor ni peor que otras que si lo hagan", ha concluído.