Daniela Requena pasa por quirófano para someterse a una glotoplastia

Daniela Requena se ha sometido a una nueva cirugía que supone una reafirmación de género y no algo simplemente estético. La periodista se ha realizado a una glotoplastia, una operación que consiste en una intervención para cambiar el tono de voz.

La exconcursante de Pesadilla en el paraíso ha contado la noticia a través de su perfil de Instagram, donde ha explicado todos los detalles. La influencer se ha hecho numerosas operaciones, no obstante, para ella esta última supone una reafirmación de género.

Esta operación la practican tan solo unos pocos especialistas en el mundo y también es conocida como feminización de la voz. A la misma recurren sobre todo mujeres transgénero mayores de edad que quieren reducir su tono de voz.

Daniela llevaba tiempo queriendo hacerse esta cirugía, pero tenía otras prioridades. Primero, cambiarse el color de los ojos, algo que no gustó del todo a sus seguidores y por lo que se llevó numerosas críticas. Por otro lado, quiso hacerse una frontoplastia o cirugía de reducción de la frente.

"Mi voz va a pasar de ser más masculina a más femenina. Siento que no está en sintonía con mi cuerpo. Siempre he tenido claro que me iba a hacer esta cirugía", confesaba en sus redes sociales.

Tal y como ha explicado la autora de Mamá, soy mujer: Diario de una chica trans, esta operación no es precisamente larga, pero sí complicada. Asimismo, ha contado que debe estar 15 días sin poder hablar, así como intentar no toser, estornudar o reírse.

De momento, la influencer está compartiendo su día a día y cómo se va encontrando. En este sentido, también ha explicado aquellos alimentos que aún no puede ingerir como: el café, ajo, manzana verde, leche entera o zanahoria cruda, entre otros.