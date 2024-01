El PP exige mantener la gratuidad de los cursos de acceso a la FP y Educación alega que los centros públicos seguirán ofertándolo

El PP ha dado la voz de alerta una vez que ha comprobado que el Ministerio de Educación quiere recortar las ayudas de acceso a los cursos de Formación Profesional [FP]. "¿A qué se debe el cambio de criterio?", pregunta el Grupo Parlamentario Popular al Gobierno a través de un escrito registrado en el Congreso. Según los populares, el decreto que pretende modificar la ministra Pilar Alegría ha cambiado su redacción eliminando del mismo párrafo "con carácter gratuito". No obstante, Educación alega que los centros públicos seguirán ofertándolo.

De este modo, la redacción del real decreto quedaría de la siguiente forma: "Las administraciones competentes preverán cursos de formación específicos preparatorios para el acceso a la formación profesional de grado media destinados a personas que no cumplan las requisitos académicos de acceso. Estos cursos se ofertarán con arreglo a las principios de accesibilidad, igualdad de trato y no discriminación e igualdad de oportunidades".

Tal y como defiende ahora, el Gobierno quiere suspender las ayudas a los cursos de acceso a la Formación Profesional, dejando de este modo dos alternativas posibles: bien privatizar dichos accesos a la FP o que sean las Comunidades Autónomas las que terminen financiando estos recortes. El PP entiende que esta es una etapa educativa "decisiva" para muchos alumnos, en términos de oportunidades de empleo y sociales, ya que España cuenta con una cifra aproximada de un 38,7% de alumnos matriculados en Formación Profesional frente al 48,7% de la media de la UE, según cifras del último año escolar facilitados por el PP.

El Gobierno, por su parte, defiende que el real decreto —en consulta pública hasta este jueves— "no elimina el carácter gratuito de estos cursos", sino que simplemente "contempla la permisibilidad" de que pueda haber algunos que sí se tengan que pagar. "Las administraciones públicas deberán seguir ofertando estos cursos gratuitos para facilitar el acceso de la población a la FP", aseguran fuentes del Ministerio de Educación. Inciden en el entorno de Pilar Alegría en que esta vía de acceso "es muy residual" y apenas supera el 1% del alumnado; y recuerdan que se trata de una opción que se mantiene para aquellas personas que no cumplen ciertos requisitos académicos y no acceden a estas enseñanzas mediante una prueba de acceso.

En todo caso, el ministerio recuerda que el real decreto está en proceso de consulta pública, por lo que se abren a volver a redactar el texto con las las aportaciones de la sociedad civil. La previsión de este ministerio es poder aprobar el decreto al Consejo de Ministros del mes de abril. El PP, por su parte, también podrá introducir sus aportaciones en el periodo de enmiendas de los grupos parlamentarios, antes de su debate en Pleno.